Així respon a les crítiques, adeu al Reial Madrid: Getafe i Rayo volen el seu fitxatge

A l'elit del futbol espanyol, l'exigència i la pressió sobre els joves talents del Real Madrid és màxima. De vegades, una sola jugada pot marcar la percepció que l'afició té d'una promesa, especialment en partits tan mediàtics com un Clàssic davant el Barça. Tanmateix, en els darrers anys s'ha demostrat que molts jugadors de la pedrera troben fora del club blanc les oportunitats que els falten al primer equip. I aquesta temporada, dos conjunts de Primera Divisió com el Getafe i el Rayo Vallecano estan molt atents al futur de Víctor Muñoz, una de les revelacions de La Fábrica, tal com han apuntat des de Estadio Deportivo.

El Real Madrid, sempre a la recerca de títols i de mantenir la competitivitat, afronta la recta final de la temporada, o l'inici de la nova, amb la mirada posada en el Mundial de Clubs. Tot i que encara no s'ha fet oficial la convocatòria, tot apunta que el jove davanter barceloní formarà part de la llista definitiva de Xabi Alonso. La situació del primer equip, amb una davantera plena de noms consagrats i fitxatges de pes, converteix en autèntics reptes els minuts per als jugadors de la pedrera, que han d'aprofitar cada oportunitat per convèncer el nou cos tècnic.

El pas per equips de base com Damm, Barça i Sant Gabriel, i la seva evolució a Valdebebas, l'han convertit en un dels noms propis de la temporada a la pedrera blanca. Malgrat les crítiques rebudes després de fallar una ocasió clara davant el Barça en l'últim Clàssic, ha continuat demostrant el seu potencial i capacitat de superació. Les xarxes socials van ser testimoni de la duresa dels comentaris, obligant fins i tot el futbolista a limitar la interacció als seus perfils.

| Instagram

Estadístiques i rendiment a La Fábrica

La projecció d'aquest atacant no ha passat desapercebuda. Amb només 21 anys, ha estat un dels màxims golejadors del filial madridista, signant 11 gols i 7 assistències al llarg de la temporada. Aquestes xifres han estat suficients perquè tant Getafe com Rayo Vallecano, habituals a fixar-se en jugadors de la pedrera del Real Madrid, hagin mostrat el seu interès a fer-se amb els seus serveis de cara al proper mercat estival.

A LaLiga, la seva participació amb el primer equip s'ha reduït a dos partits, sumant un total de 34 minuts repartits entre el Clàssic i el matx davant el Sevilla, una xifra exigua però que ha estat suficient perquè altres clubs detectin el seu potencial. El Real Madrid, per la seva banda, ja està valorant possibles sortides perquè el davanter continuï el seu creixement professional lluny de la capital.

Getafe i Rayo Vallecano, a la caça de talent jove

Tant el Getafe com el Rayo Vallecano han demostrat en els darrers anys ser destinacions idònies per a joves que busquen minuts a Primera Divisió. El Rayo, sota la direcció d'Iñigo Pérez i amb David Cobeño al capdavant dels fitxatges, ja ha tancat incorporacions des del club blanc com Jesús Vallejo i segueix en la línia d'apostar per jugadors que coneixen la pressió de grans escenaris. No és casualitat que el conjunt de Vallecas hagi acabat la temporada classificant-se per a competició europea i busqui continuar reforçant la plantilla amb talent emergent.

Per la seva banda, el Getafe segueix fidel al seu estil de buscar futbolistes amb fam i projecció, capaços d'adaptar-se ràpidament al rigor defensiu i a la intensitat que exigeix José Bordalás. El perfil del davanter barceloní encaixa en ambdós projectes, ja que pot actuar tant de referència ofensiva com d'extrem, aportant velocitat, desequilibri i arribada a l'àrea.