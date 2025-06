Burgos i Eibar es fixen en un futbolista de l'Sporting

A LaLiga Hypermotion, els moviments de mercat són determinants perquè els equips acabin aspirant a uns objectius o uns altres. Equips amb ambició, com Burgos i Eibar, ja estan pentinant el mercat a la recerca de futbolistes capaços de marcar la diferència de cara a un curs 2025/2026 en què la igualtat tornarà a ser màxima. En aquest context, un jugador de l'Sporting de Gijón ha aconseguit cridar l'atenció de dos projectes que volen ser protagonistes el pròxim any.

L'Eibar comença a planificar el seu futur després d'assegurar la permanència

Després d'una campanya plena d'alts i baixos, l'Eibar va poder certificar la seva permanència a Segona Divisió a falta de diverses jornades per al tancament del campionat. Amb el tècnic Beñat San José al capdavant, el conjunt armer va aconseguir estabilitzar resultats. Amb tot, doncs, a Ipurúa ja es pensa en la planificació de la plantilla per al nou repte que els espera.

La direcció esportiva sap que el centre del camp és clau per a qualsevol projecte que aspiri a lluitar per l'ascens. Per això, segons Estadio Deportivo, el club s'ha fixat en un futbolista de l'Sporting que encaixaria a la perfecció en la idea de joc del tècnic basc. El jugador en qüestió és Lander Olaetxea.

Burgos vol fer un salt de qualitat amb un migcampista contrastat

Per la seva banda, el Burgos continua apostant per la solidesa defensiva i la intensitat al centre del camp. El club d'El Plantío, dirigit per Ramis, vol fer un pas endavant per consolidar-se com un dels aspirants a playoff la pròxima temporada. Per aconseguir-ho, és fonamental envoltar la seva plantilla de jugadors que aportin experiència i equilibri a la medul·lar.

De fet, Lander Olaetxea ja va estar a l'agenda del Burgos durant el passat mercat d'hivern, tot i que finalment no es va concretar la seva sortida. Ara, amb la fi del seu contracte, la possibilitat d'incorporar-lo com a agent lliure augmenta i converteix l'operació en una oportunitat molt atractiva per a ambdues parts.

El protagonista d'aquesta pugna entre Burgos i Eibar és un dels homes de confiança d'Asier Garitano a l'Sporting de Gijón. Des de la seva arribada a El Molinón, s'ha fet amb un lloc de titular indiscutible, aportant equilibri, treball defensiu i arribada des de la segona línia. Abans d'aterrar a Astúries, aquest futbolista havia deixat empremta en equips com Logroñés, Gernika i Athletic Club, sempre demostrant compromís i professionalitat.

Amb 32 anys i més de 200 partits a Segona Divisió, la seva experiència és un dels principals avals perquè els clubs s'interessin en la seva incorporació. A més, la seva versatilitat tàctica li permet adaptar-se tant a sistemes de doble pivot com a plantejaments amb un únic migcentre defensiu, oferint alternatives i solucions als entrenadors.