L'Espanyol acosta el fitxatge d'un porter: Joan Garcia a punt de marxar

El futbol és moltes vegades qüestió d'oportunitats i reflexos, tant en el terreny de joc com als despatxos. Mentre l'Espanyol es juga aquest dissabte 24 de maig la seva permanència en la categoria, els moviments a la porteria podrien marcar el futur immediat del club. Amb una temporada marcada per la irregularitat i la pressió d'aconseguir l'objectiu, l'àrea tècnica ja treballa en un possible relleu sota pals que podria sorprendre a més d'un.

L'afició 'perica' viu pendent de cada notícia que surt del RCDE Stadium. En plena batalla per evitar el descens, la direcció esportiva de l'Espanyol no descansa i ja prepara possibles escenaris per a la pròxima campanya. Un dels principals focus està en la porteria, on Joan García s'ha consolidat com un dels grans noms propis del curs. El seu rendiment no ha passat desapercebut i ha cridat l'atenció d'alguns dels clubs més importants d'Europa.

El jove meta ha estat fonamental en partits clau i ha demostrat caràcter en els moments més tensos. No obstant això, l'Espanyol assumeix que retenir-lo serà complicat. Segons ha transcendit en els últims dies, el porter maneja propostes d'equips de talla mundial com Real Madrid, Atlètic de Madrid, Arsenal i altres grans del continent. L'expectació és màxima i la seva sortida sembla més a prop que mai.

| RCDE

Leo Román: Un guardameta en estat de gràcia

Davant la imminent marxa de Joan García, el club blanc-i-blau té sobre la taula diversos noms. Entre ells, segons ha informat Juanmi Sánchez, un destaca per sobre de la resta: Leo Román. El jove porter, fins ara al Mallorca, ha irromput amb força en el tram final de la temporada, especialment després de la seva sensacional actuació davant el Real Madrid, on va signar una de les millors actuacions d'un guardameta a LaLiga en els últims mesos. Les seves aturades d'altíssim nivell han elevat la seva cotització i l'han col·locat en el radar de diversos equips.

No obstant això, el futur de Leo Román està directament lligat al desenllaç de la temporada de l'Espanyol. Si el conjunt català no aconsegueix la permanència, l'operació seria inviable tant en l'econòmic com en l'esportiu. El Mallorca, per la seva banda, estaria disposat a negociar la seva sortida per una quantitat propera als set milions d'euros, una xifra assumible únicament si l'Espanyol roman en l'elit.

L'interès de l'Espanyol per Leo Román no és cap secret, però l'operació no serà senzilla. A més de la competència d'altres equips, el club català ha d'equilibrar els seus comptes i garantir una plantilla competitiva per al pròxim curs. Si es produeix la venda de Joan García, l'entitat rebria un important ingrés que podria destinar a reforçar la porteria amb un guardameta jove i amb projecció.

Ja sabem tots que Leo Román veu amb bons ulls un canvi d'aires, especialment sabent que per a Jagoba Arrasate el titular és Greif. Leo Román, malgrat el seu irrefutable talent, no està podent gaudir de molts minuts i a la Palma ja donen per fet que aviat deixarà de ser bermelló.