El Barça vol dos jugadors del Mònaco, Ansu Fati pot tenir la clau

En el món del futbol, les sorpreses del mercat d'estiu sempre generen debat i expectativa entre els aficionats. El Barça, que ja mira al futur després d'un curs exigent, ha començat a moure fitxa en la planificació de la seva plantilla. Amb l'ambició de reforçar-se i competir per tots els títols, la direcció esportiva blaugrana ha posat la seva atenció en una de les lligues amb més talent emergent: la Ligue 1.

L'estratègia del Barça per reforçar les seves bandes

El club blaugrana ha detectat una necessitat clara: sumar més desequilibri i qualitat en els extrems. La temporada ha deixat clar que l'equip necessita alternatives en atac, especialment per les bandes. Lamine Yamal ha irromput amb força, però l'exigència de jugar cada tres dies obliga a buscar més recursos. Raphinha i Ferran Torres han aportat, i molt, però les rotacions han estat limitades. L'objectiu és dotar l'equip de més frescor i verticalitat.

Aquí és on el Mònaco entra en escena. El conjunt francès, que ha signat una temporada notable a la Ligue 1, té en la seva plantilla dos jugadors que encaixen perfectament en el perfil que busca el Barça. Es tracta de Eliesse Ben Seghir, extrem esquerre internacional marroquí, i Maghnes Akliouche, extrem dret francès. Tots dos han estat observats de prop per l'àrea tècnica blaugrana durant els últims mesos, segons han informat des del Mundo Deportivo.

Les xifres de tots dos futbolistes parlen per si soles. Ben Seghir, amb només 20 anys, ha disputat 46 partits aquesta temporada. Ha anotat 9 gols i ha donat 4 assistències. Destaca pel seu desequilibri, la seva velocitat i la seva capacitat per marcar diferències en l'un contra un. El seu contracte amb el Mònaco finalitza el 2027, però la seva progressió el converteix en una de les majors promeses de la lliga francesa.

Per la seva banda, Maghnes Akliouche ha mostrat un rendiment molt regular. En 43 partits oficials ha sumat 7 gols i 12 assistències, xifres que criden l'atenció de diversos grans d'Europa. El seu contracte és fins i tot més llarg, fins al 2028. Akliouche destaca per la seva visió de joc, la seva intel·ligència tàctica i la seva capacitat per jugar en ambdós costats de l'atac.

Tots dos futbolistes ja han estat vinculats al Barça anteriorment. El seguiment és real. En el Trofeu Gamper de 2024, el Mònaco va sorprendre el Barça amb un 0-3 a Montjuïc. Akliouche també va ser protagonista en l'inici de la Champions, anotant davant dels blaugranes i deixant clar el seu potencial davant l'elit europea.

Ansu Fati, la possible clau de l'operació

La possible arribada d'aquests dos joves talents podria veure's facilitada per un protagonista inesperat. En les últimes hores, des de França han sorgit informacions sobre l'interès del Mònaco en Ansu Fati. L'extrem, que no ha aconseguit assentar-se ni al Barça ni durant la seva cessió, busca un nou repte on recuperar la seva millor versió.