Deixa l'Oviedo: El volen UD Las Palmas, el Deportivo, el Cadis i diversos equips més

En el futbol, el mercat d'estiu sempre porta històries inesperades. Després d'una temporada plena d'emocions, molts equips busquen reforçar-se amb futbolistes que coneixen la categoria i tenen l'experiència de lluitar per objectius importants. En aquest context, un dels noms que més interès està despertant a la Segona Divisió és el d'un jugador que ha deixat empremta en el seu darrer club i que ara es troba davant d'un nou repte en la seva carrera.

El final d'una etapa daurada a Oviedo i l'inici d'un nou camí

El protagonista d'aquesta història és un futbolista que ha estat fonamental en el recent ascens a Primera del Real Oviedo, però el seu contracte va finalitzar el passat 30 de juny. Després de dues campanyes intenses al club asturià, s'acomiada deixant xifres que parlen de la seva aportació: 84 partits, 9 gols i 10 assistències. No va ser un curs senzill en l'àmbit personal, amb canvis d'entrenador i competència constant a les bandes, però el seu compromís i la seva entrega han estat reconeguts per l'afició del Tartiere. Parlem de Sebas Moyano.

Tot i la seva rellevància al vestidor, el seu protagonisme va anar de més a menys amb l'arribada de Paunovic. En la darrera temporada va participar en 36 partits i va ser, juntament amb Santi Cazorla, el màxim assistent de l'equip amb cinc passades de gol. Tanmateix, en la recta final de la campanya va perdre minuts i ja no va formar part dels plans del tècnic per al darrer tram decisiu, una situació que va acabar definint la seva sortida.

Interès de clubs històrics i una carrera contrastada a la categoria de plata

El nom d'aquest futbolista s'ha convertit en un dels més buscats del mercat de fitxatges de LaLiga Hypermotion. Segons ha avançat el periodista Àngel García (Cazurreando), equips com Deportivo de la Coruña, Cádiz, UD Las Palmas, Almería i Leganés ja han preguntat per la seva situació. Destaca també l'interès de l'Sporting de Gijón, cosa que afegiria un component extra de morbo en cas que fitxés pel màxim rival de l'Oviedo.

La seva experiència a Segona no és un detall menor: acumula gairebé 150 partits a la categoria, amb 16 gols i 10 assistències al seu haver. Aquesta trajectòria el converteix en un jugador de rendiment immediat, quelcom que valoren especialment els clubs que aspiren a l'ascens. Deportivo i Cádiz semblen els millors posicionats, tot i que Las Palmas i Leganés també volen sumar qualitat a les seves bandes, mentre que l'Almería compta amb un múscul econòmic superior que pot decantar la balança en les properes setmanes.

Aquest jugador s'ha destacat per la seva capacitat per adaptar-se a diferents rols ofensius. Si bé en la seva primera temporada a Oviedo va signar el seu millor registre golejador, també és conegut per la seva visió de joc i facilitat per associar-se en tres quarts de camp. És un futbolista que no defuig la feina defensiva i que aporta profunditat a les bandes, virtuts molt valorades en una competició tan exigent com la Segona.

Durant la seva etapa al Tartiere va ser fonamental tant a la gespa com al vestidor. La seva maduresa es reflecteix en la manera d'afrontar els moments difícils i en la unió que va saber mantenir al grup, quelcom clau en l'ascens. Tot i els rumors i ofertes, el mateix jugador ha assegurat en diverses entrevistes que encara no ha pres una decisió sobre el seu futur, tot i que reconeix que busca fer un salt i continuar creixent en el futbol espanyol.