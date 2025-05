Koundé esclata contra una periodista que li atribueix una frase contra Lewandowski

Jules Koundé, defensor del FC Barcelona, va protagonitzar recentment un episodi polèmic després de criticar durament a les xarxes socials una informació publicada per una periodista de Catalunya Ràdio, i recollida per mitjans com el Sport. La controvèrsia va sorgir després que s'atribuís al jugador francès un suposat comentari negatiu sobre la presència al terreny de joc de Robert Lewandowski durant el partit de tornada de les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà.

Segons la informació publicada pel diari Sport, Koundé hauria expressat: "no sé per què juga Lewandowski, no hauria de jugar tal com està". Aquestes paraules haurien estat pronunciades pel defensa blaugrana mentre seguia el partit des de la llotja al costat de Joao Felix, exjugador del Barça i actualment futbolista del Milan.

Lewandowski i la seva polèmica participació

Recordem que Lewandowski va protagonitzar una recuperació miraculosa després d'una lesió muscular que el va mantenir fora dels terrenys de joc durant dues setmanes. El polonès no va sortir com a titular, sinó que va entrar al minut 91, quan el Barça semblava tenir la classificació assegurada amb un resultat de 2-3. No obstant això, el gol d'Acerbi a l'últim sospir va portar el partit a la pròrroga, fent que Lewandowski acabés disputant més de mitja hora de joc. Durant aquest període addicional, el davanter gairebé no va intervenir en el joc, passant totalment desapercebut.

| FCB

La contundent resposta de Koundé

Davant la publicació d'aquesta informació, Jules Koundé no va trigar a respondre de manera taxativa a Twitter: "Inventar comentaris i explicar milongues està molt bé però no és periodisme. El que tampoc és periodisme és transmetre informació sense garantir que sigui veritable. Ara sí, podeu transmetre el tuit si us ve de gust". En el seu missatge, va etiquetar directament Laia Tudel, Catalunya Ràdio i Sport, mostrant clarament el seu malestar.

La reacció del jugador francès ha estat rebuda amb una gran repercussió, amb aficionats mostrant el seu suport al futbolista i qüestionant la fiabilitat i ètica periodística de qui va publicar les suposades declaracions.

Aquest incident posa de relleu la tensió que es viu en l'entorn blaugrana després de la recent eliminació a la Champions League, a més de la sensibilitat que existeix davant possibles conflictes interns que podrien afectar el vestidor culé. Jules Koundé, que continua recuperant-se de la seva lesió, ha volgut deixar clar que la seva relació amb Lewandowski i la resta de l'equip roman intacta i que no tolerarà informacions falses que puguin afectar negativament el grup.

La resposta ferma de Koundé posa en evidència la importància de verificar informació abans de publicar-la, especialment en contextos esportius on les emocions i repercussions són particularment intenses.