La mesura de Ronald Araujo que enfada, encara més, els seguidors del Barça

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà ha deixat seqüeles significatives, especialment per a Ronald Araújo. El central uruguaià ha estat objecte de dures crítiques per part de l'afició culer a causa de la seva implicació en els gols decisius que van propiciar la derrota de l'equip al Giuseppe Meazza.

Araújo va ingressar al camp al minut 76, substituint Iñigo Martínez. Poc després, en el temps afegit, Francesco Acerbi va aconseguir l'empat per a l'Inter, i a la pròrroga, Davide Frattesi va anotar el gol que va segellar l'eliminació del Barça. Ambdues jugades han estat atribuïdes a errors defensius en què Araújo va estar involucrat, cosa que ha generat una onada de crítiques en contra seva

Reaccions i mesures preses per Araújo

Davant l'allau de comentaris negatius i ofensius a les seves xarxes socials, Araújo va prendre la decisió de limitar els comentaris a les seves publicacions d'Instagram. Aquesta mesura busca protegir el seu benestar emocional i evitar l'assetjament digital que ha estat rebent des del partit.

En les seves publicacions, alguns aficionats van arribar a demanar la seva sortida del club, recordant també la seva expulsió a l'eliminatòria de la temporada anterior contra el PSG. També va mostrar el seu orgull per l'equip i l'afició, destacant la mentalitat guanyadora demostrada durant l'any.

Malgrat les crítiques, Araújo no ha eludit la seva responsabilitat. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, va expressar: "Ho accepto i ho reconec. Mai vaig ser d'amagar-me i mai ho faré. Fa mal quedar fora, però això no acaba aquí. Treballem, lluitem i ho deixem tot en una sèrie duríssima. No va ser suficient, i això fa mal".

Context i futur al club

La situació d'Araújo es veu agreujada pel seu historial en moments clau de la Champions League. La seva expulsió a la temporada anterior davant el PSG i els errors recents contra l'Inter han generat dubtes sobre el seu rendiment en partits decisius. Encara que va renovar el seu contracte fins al 2031, la seva continuïtat al club podria estar en dubte si no aconsegueix recuperar la confiança de l'afició i el cos tècnic.

Ronald Araújo travessa un dels moments més difícils de la seva carrera al FC Barcelona. Les crítiques per la seva actuació a la semifinal de la Champions League han estat intenses, portant-lo a prendre mesures per protegir-se de l'assetjament a les xarxes socials. No obstant això, la seva disposició a assumir responsabilitats i el seu missatge d'autocrítica demostren el seu compromís amb l'equip.

El futur dirà si aconsegueix superar aquest sotrac i consolidar-se novament com un pilar en la defensa blaugrana.

Després de la dolorosa eliminació a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà, el FC Barcelona encararà la recta final de la temporada amb l'objectiu d'assegurar el títol de LaLiga. Actualment, lidera la classificació amb 79 punts, quatre més que el Real Madrid, a falta de quatre jornades per al final del campionat.