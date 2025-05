Enric Masip suelta la bomba sobre lo que ocurrió en Inter - Barça

La eliminación del FC Barcelona en semifinales de Champions League frente al Inter de Milán continúa dejando secuelas y nuevas revelaciones sobre la polémica actuación arbitral. Esta vez ha sido Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta y miembro destacado del área deportiva del club azulgrana, quien ha levantado ampollas con unas explosivas declaraciones sobre el arbitraje del encuentro disputado en el Giuseppe Meazza.

En el marco del tradicional desafío Nacex, torneo que congrega a exjugadores y personalidades relacionadas con Barça y Real Madrid en la previa del Clásico liguero, Masip no dudó en criticar duramente lo ocurrido con el colegiado Szymon Marciniak y la labor del VAR, dirigida por Pol van Boekel. El exjugador de balonmano del Barça detalló un incidente que hasta ahora había pasado desapercibido públicamente: “Ya en el minuto tres, después de una entrada fuerte sobre Lamine Yamal, el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick que se aparte y ya empieza a amenazar, creo que es a Araújo”.

Estas palabras reafirman las quejas del club azulgrana sobre un arbitraje percibido como hostil desde el inicio del encuentro. Masip añadió con rotundidad: “Ya viendo lo que había sucedido con este árbitro en Milán, y quien había en el VAR, a veces las casualidades no pasan porque sí, y la verdad es que todo el partido fue duro por parte de ellos”. Concluyó su contundente crítica enfatizando la necesidad de aplicar "el mismo criterio para todos”, dejando clara su postura sobre la supuesta parcialidad arbitral sufrida por el Barcelona.

| Movistar Plus+, Twitter

Otras voces críticas

Masip no fue el único que alzó la voz contra el arbitraje. Julio Salinas, exfutbolista y colaborador habitual en medios deportivos, señaló que lo ocurrido en Milán fue una "continuación del arbitraje de la final de Copa del Rey, del que no se habla porque acabó ganando el Barça, pero en ambos casos todas las decisiones dudosas cayeron del mismo lado".

Gerard López, ex técnico del filial blaugrana, también se mostró crítico con la actuación arbitral: “El Barça se queja con razón. Las jugadas dudosas, que hubo cuatro, todas fueron del lado del Inter. Tres de ellas revisadas puede ser que acierte, pero el penalti a Lamine es claro. Fue un arbitraje casero y en las jugadas de duda tiraron para casa”.

Incluso Javier Clemente intervino, aunque en este caso con un enfoque más global: “A mí me gusta Hansi Flick, me parece serio, me cae bien. Bienvenido al fútbol español”, expresó el exseleccionador, quien además defendió a Ancelotti en otro plano de actualidad deportiva.

Clásico decisivo a la vista

Masip aprovechó la ocasión para centrarse en lo inmediato, con la mente puesta en el decisivo Clásico que se disputará este domingo en el Estadi Olímpic frente al Real Madrid: “Ahora toca un partido muy importante en el que te juegas gran parte de la Liga. Tendremos un desgaste físico que no tendrá el Madrid, pero creo que el equipo saldrá con la mentalidad de ganar, con ilusión, y se levantará como lo ha hecho en situaciones complicadas anteriormente”.

Sin duda, las declaraciones de Enric Masip añaden más tensión y expectativa al próximo duelo liguero, una cita clave para ambos conjuntos que se disputan el título nacional en las últimas jornadas de la temporada.