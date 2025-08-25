Míchel esclata després del Vila-real 5 - Girona 0: 'Hi ha jugadors...'

L'inici de Lliga del Girona s'ha convertit en un malson inesperat. L'equip català, que ve d'una temporada històrica, tot i que també complicada, ha començat aquesta campanya amb dues derrotes contundents que han encès totes les alarmes a Montilivi.
Dos jornades que deixen el Girona al fons de la taula
En la primera jornada, el Girona va caure a casa davant el Rayo Vallecano per 1-3. El que va passar a la segona jornada va ser encara més preocupant: un 5-0 davant el Villarreal a la Ceràmica que deixa els de Míchel enfonsats a l'última posició. En només 180 minuts, el Girona ha encaixat vuit gols i amb prou feines ha mostrat capacitat ofensiva, cosa que contrasta amb el nivell competitiu que havia mantingut en cursos anteriors.
L'equip es mostra dèbil en defensa i sense recursos en atac, una situació que reflecteix la manca d'adaptació dels nous fitxatges. Aquests van arribar amb la pretemporada gairebé acabada, per la qual cosa encara no han aconseguit integrar-se en els esquemes de l'entrenador.
Míchel, crític amb el club i els seus jugadors després de la golejada
En la roda de premsa posterior al partit contra el Villarreal, Míchel no es va mossegar la llengua. El tècnic madrileny va assegurar que “hi ha jugadors que volen marxar i no estan centrats”, una frase que reflecteix la incertesa que envolta el vestidor del Girona. També va criticar el club per la seva gestió del mercat: “L'equip s'hauria d'haver tancat molt abans, no ara”. L'entrenador va lamentar que, amb el campionat ja en joc, la plantilla segueixi amb jugadors a la rampa de sortida i sense l'estabilitat necessària per competir amb suficiència.
La sensació que va transmetre va ser de profunda decepció, tant per la imatge mostrada a Vila-real com per la manca de claredat en els missatges que reben la plantilla i l'afició. “Avui no em sento representat per l'equip”, va reconèixer amb duresa.
Un estiu amb fitxatges tardans i un onze sense identitat
A Girona són conscients que han arribat reforços, però massa tard. Hugo Rincón, Álex Moreno, Witsel, Vítor Reis i Lemar formen part de les noves incorporacions, tot i que amb prou feines han tingut temps d'acoblar-se. Mentrestant, la fragilitat defensiva és evident i els problemes en atac impedeixen a l'equip generar ocasions clares. Davant el Villarreal, el Girona no només va encaixar cinc gols, sinó que va donar la impressió d'estar desbordat en cada fase del partit.
El futur immediat: Sevilla i el tancament del mercat
El calendari tampoc dona respir. El proper rival serà el Sevilla, un altre club necessitat de punts, i la pressió sobre Míchel i els seus futbolistes creixerà encara més. Amb el mercat obert fins al primer de setembre, el tècnic espera que es concretin noves incorporacions. Al mateix temps, desitja que es resolgui la situació de diversos jugadors la continuïtat dels quals està en dubte.
El madrileny insisteix que necessita un grup compromès, amb “ànima i passió”, per tornar el Girona al nivell competitiu de temporades passades. Tanmateix, fins que no es tanquin les operacions pendents, el soroll extern continuarà condicionant la concentració de l'equip.