Les emotives imatges dels pares de Lamine Yamal per felicitar-lo pels seus 18 anys

per Mireia Puig

La comunitat del Barça celebra avui un moment molt especial: Lamine Yamal fa 18 anys, una fita que transcendeix l'àmbit esportiu. La seva arribada a la majoria d'edat arriba acompanyada d'una emotiva felicitació en vídeo per part dels seus pares, Mounir Nasraoui i Sheila Ebana, i d'una festa de luxe que ha encès les xarxes. Però abans d'entrar en detalls, convé entendre el context humà que ha marcat el seu camí.

Un missatge carregat d'història i sentiment

En l'emotiu vídeo, difós pel seu pare Mounir a Instagram i TikTok, reviu la trajectòria des de la seva arribada a La Masia sent un nen. «Quan vaig arribar a Infantil A, Cadet, ja m'adono que tinc alguna cosa especial», comença Lamine als 18 anys.

Acompanya el seu relat amb flaixos de la seva infància: rialles a Mataró, celebracions al carrer amb el gest emblemàtic ‘304’ —el codi postal de Rocafonda— i el primer entrenament al Barça a 6 anys.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, @laliga

El jove extrem, que ja avisava de la seva ambició, remata el seu testimoni: «Vull portar la Champions a casa». Un desig que alimenta somnis tant a Can Barça com a la Selecció; va ser clau en la recent conquesta de La Liga, Copa del Rey i Supercopa.

Les paraules dels seus pares, una abraçada emocional

La mare, Sheila Ebana, apareix a les imatges expressant el seu amor amb la naturalitat de qui ha estat pilar i guia. «Encara que els anys passin… al meu cor seguiràs sent el meu petit», escriu, recordant els llargs dies treballant després de preparar el dinar i vetllant per la seva educació.

En el mateix clip, Mounir l'acompanya amb orgull i una certesa palpable: «Ell sempre ho ha tingut dins. Quan va néixer, vaig saber que seria una estrella». La seva admiració pel talent esquerrà del seu fill, replicada al mural que pinta a casa, no amaga l'afecte d'un pare que acompanya cada salt, cada gol, cada èxit.

Una celebració per tot el que val... encara que Lamine Yamal ha fet anys sent dels primers a arribar a la Ciutat Esportiva

La festa que va seguir al vídeo es va convertir en un dels esdeveniments més ben guardats de l'estiu. Va tenir lloc en una masia a Olivella, llogada per 40.000 euros aquesta setmana, amb mesures de seguretat extremes: drons, càmeres termogràfiques i prohibició de mòbils. Hi van participar estrelles del Barça com Gavi o Balde, influencers i artistes de renom —Quevedo, Bad Gyal, Bizarrap i Ozuna—, a més d'un emotiu moment musical amb Chimbala i el mateix Lamine.

Però no tot va ser espectacle. Al migdia, un dinar íntim al restaurant La Cúpula del Garraf va reunir els seus pares, la seva àvia Fàtima i un cercle proper. Allà, Mounir va projectar imatges de la infància mentre renovava la seva benedicció: un «Que Déu et beneeixi en la teva nova vida» que va commoure la taula.

| Joan Monfort

Un demà ja enfocat al futur

La febre de celebració no li ha fet perdre el ritme. Gairebé sense descans, Lamine s'ha incorporat avui mateix als entrenaments de pretemporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El seu èxit més gran, però, ja està signat: un contracte fins al 2031 que li assegura el dorsal 10 i consolida una renovació històrica per al club.