Florentino es frega les mans: Oferta de 80 milions per un jugador criticat

per Joan Grimal

Un dels clubs que més fort està apostant per revolucionar la seva plantilla és el Manchester United, decidit a donar un gir radical al seu rumb esportiu després d'una temporada complicada. Tot i que van aconseguir arribar a la final de l'Europa League, a la Premier van acabar en una decebedora setzena posició.

I ho fan donant-li les eines necessàries per transformar l'equip. Entre aquestes eines, un fitxatge estrella que pugui tornar la il·lusió als aficionats i aportar talent immediat a l'atac. L'objectiu és clar: reforçar la banda amb un jugador jove, experimentat a l'elit i amb potencial de convertir-se en icona global.

El context blanc: una davantera superpoblada

Mentrestant, al Real Madrid, el panorama també ha canviat de manera radical. L'arribada de Kylian Mbappé, que ja afronta la seva segona temporada a Chamartín, ha acabat de completar un atac d'autèntic luxe. Amb Vinícius Jr., Jude Bellingham, Endrick i el mateix Mbappé, la competència al front ofensiu és ferotge.

| YouTube, XCatalunya

Això ha generat un inevitable efecte dòmino. Alguns jugadors que abans eren indiscutibles ara veuen reduïts els seus minuts al camp. Tot i que el club confia en ells, també és conscient que mantenir talent d'aquest nivell sense protagonisme pot resultar contraproduent.

80 milions per canviar de vida

Des d'Anglaterra asseguren que la proposta econòmica del United supera els 80 milions d'euros, una xifra que a Valdebebas no passen per alt. Alliberaria espai en la massa salarial, permetria apuntalar altres posicions i, alhora, donaria sortida a un jugador que potser ha tocat sostre en l'estructura actual de l'equip.

| FCB, XCatalunya, Real Madrid

L'esportista en qüestió no ha manifestat públicament la seva intenció de marxar, però és evident que es troba davant d'una cruïlla. Després d'anys sent una peça clau, ara viu entre titularitats esporàdiques i suplències. Vol continuïtat, protagonisme i l'oportunitat de liderar un projecte. El United li ofereix tot això, a més de la possibilitat de triomfar en una lliga com la Premier.

L'aposta del United: estrella i líder

Rúben Amorim ha estat molt clar amb la directiva: vol un jugador que sigui desequilibrant, compromès i capaç d'assumir la responsabilitat ofensiva de l'equip des del primer dia. Amb figures històriques com Bruno Fernandes a punt de sortir a un club gran i un vestidor mancat de lideratge, necessiten un nou referent.

L'operació, tot i que costosa, no és exagerada. Els ingressos per competicions europees de la passada temporada, drets de televisió i el suport comercial permetrien afrontar la inversió sense comprometre els comptes del club. I més encara si es té en compte que volen convertir aquest jugador en el rostre visible de la seva nova etapa.

El jugador que ho canviaria tot

Així doncs, en qüestió de setmanes es resoldrà un dels moviments més sonats de l'estiu. El Real Madrid estudia l'oferta. El United està decidit. I l'esportista medita la seva decisió entre la fidelitat a un club que l'ha vist créixer i l'ambició de liderar-ne un altre que vol ressorgir.

Qui és aquest jugador pel qual el Manchester United ha llançat una oferta de 80 milions d'euros? Rodrygo Goes, el jove extrem brasiler, podria estar davant del punt d'inflexió més important de la seva carrera.