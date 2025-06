Edu Aguirre s'alinea amb James i carreguen contra Leo Messi: 'Per ser el nen bonic li han...'

A Sud-amèrica, el futbol mai és només qüestió de punts o classificacions. La rivalitat entre seleccions com l'Argentina i Colòmbia transcendeix l'esportiu i s'alimenta d'històries recents, polèmiques sense tancar i personalitats fortes a tots dos bàndols. Aquesta setmana, en un duel corresponent a les classificatòries per al Mundial de 2026, aquest rerefons va tornar a saltar al primer pla, desfermà un encreuament mediàtic que encara fa soroll a tot el continent.

L'Argentina arribava a la cita amb la tranquil·litat de tenir el bitllet assegurat per al proper Mundial, una situació que ha permès a Lionel Scaloni experimentar amb variants i repartir minuts entre les seves figures i nous talents. L'ambient a la selecció albiceleste era de relativa calma, però amb l'exigència de mantenir la competitivitat i el prestigi intactes, especialment en partits d'alt voltatge com el d'aquesta setmana.

Per contra, Colòmbia afrontava el xoc en un moment molt més delicat. Després d'una sèrie de resultats irregulars, els cafeteros veien en aquest encontre una oportunitat d'or per certificar la classificació directa, tot i que arribaven amb la pressió de trencar una mala ratxa. Un empat, tot i que no és del tot un mal resultat, de moment no els serveix i hauran de completar la feina en les dues últimes dates. Són només 2 punts els que els separen del Mundial 2026.

| CONMEBOL

Un duel tens

El partit entre argentins i colombians va acabar igualat, un resultat que manté l'albiceleste al capdamunt de la taula, confirmant el seu domini durant tota la fase classificatòria. L'Argentina ja suma 35 punts i mira els seus perseguidors des de la distància, mentre que Colòmbia, amb 22 punts i una ratxa de sis partits sense guanyar, se situa a la sisena posició. Els colombians, tot i ser irregulars, depenen d'ells mateixos en les últimes dates, cosa que afegeix un extra d'emoció a la recta final.

Va destacar especialment el gol de Luis Díaz, que va avançar Colòmbia i va trencar una sequera històrica a Buenos Aires. Tanmateix, l'expulsió d'Enzo Fernández va condicionar els locals, que van saber sobreposar-se i rescatar un empat gràcies a l'entrada de Thiago Almada, que va signar el gol de l'empat.

El frec entre Messi i James: declaracions i polèmica

El xoc no només es va jugar a la gespa, sinó també en les paraules. El capità argentí no va oblidar les polèmiques declaracions de James Rodríguez després de la final de Copa Amèrica del passat estiu, on el colombià va suggerir que l'arbitratge havia beneficiat l'Argentina. Durant l'encontre d'aquesta setmana, Messi va aprofitar un moment tens per recordar-l'hi directament: “Vas dir que ens havien ajudat a la final. Parles molt”.

James, sorprès, va negar en aquell moment haver fet tal afirmació i va preferir no donar més transcendència a l'enfrontament en acabar el partit, assegurant que “el que passa al camp, es queda al camp”. Aquesta situació va tornar a posar de manifest que les rivalitats al futbol sud-americà no s'obliden fàcilment, i menys quan involucren figures de la talla de Messi i James, líders indiscutibles de les seves seleccions.

Edu Aguirre pren partit i reaviva la flama

Enmig d'aquest ambient enrarit, les reaccions als mitjans no es van fer esperar. Edu Aguirre, conegut tertulià d'El Chiringuito, es va posicionar clarament al costat de James Rodríguez, llançant un dard directe cap a Leo Messi: “James ha dit el que molts creiem, que a Messi li han donat moltes coses que no mereixia. Messi ha estat un dels millors de la història, però per ser el nen bonic, li han regalat moltes coses que no mereix. Tot està preparat gairebé sempre perquè el nen bonic guanyi”.

Aguirre va anar més enllà i va assenyalar la suposada incapacitat de l'astre argentí per digerir la derrota: “Si el nen bonic perd, no sap perdre. Si el nen bonic perd li fa la bronca a Tello, a Cuenca, fa fora Ibrahimovic, mana Guardiola o jo... Fa 20 anys que veiem un grandíssim jugador que ha manat més que qualsevol president. I això vosaltres mai ho acceptareu. I el que va dir James cou. I el problema és de Messi, que sis mesos després d'aquelles declaracions, no ho ha aconseguit superar”.