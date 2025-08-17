El Elche tiene cerrado a un delantero 'top': Lo confirma Fabrizio Romano

El Elche está siendo uno de los grandes protagonistas de este mercado de fichajes de verano en LaLiga. Tras su ascenso, el club franjiverde no se ha conformado con asegurar la permanencia como objetivo, sino que ha lanzado un mensaje claro de ambición. A las llegadas confirmadas de jugadores jóvenes como Federico Redondo, Álvaro Rodríguez o Germán Valera, se suman ahora nombres de peso en el panorama europeo.

El último en sumarse al proyecto es un delantero portugués con experiencia internacional y recorrido en ligas de primer nivel. Una operación confirmada por Fabrizio Romano que pone al Elche en el escaparate europeo de este verano.

Según adelantó Fabrizio Romano, el Elche ha alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig por André Silva. El delantero luso, de 29 años, aterriza en el Martínez Valero con el reto de relanzar su carrera. Internacional con Portugal en 53 ocasiones, Silva llega tras una etapa irregular entre Leipzig y Werder Bremen.

Será su tercera aventura en LaLiga, después de haber pasado por el Sevilla y la Real Sociedad. En Nervión dejó grandes recuerdos con un debut estelar en Vallecas, donde firmó un hat-trick, y un doblete posterior ante el Real Madrid. Sin embargo, su rendimiento fue de más a menos en ambas etapas españolas.

Un ataque con tres delanteros de primer nivel

El fichaje de André Silva no cierra las puertas a la llegada de Rafa Mir, operación que continúa en marcha. Ambos movimientos son independientes y, de concretarse, Eder Sarabia contaría con un tridente ofensivo de nivel: André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, fichado del Real Madrid por dos millones de euros.

La consecuencia directa podría ser la salida de Mourad, ya que mantener cuatro delanteros en plantilla parece poco probable. En cualquier caso, la línea ofensiva del Elche pasará a ser una de las más potentes de los equipos recién ascendidos.

Christian Bragarnik cumple con las peticiones de Eder Sarabia

El técnico había reclamado entre cuatro y seis incorporaciones que aportaran experiencia y jerarquía al equipo. El director deportivo, Christian Bragarnik, ha respondido cerrando operaciones importantes en todas las líneas: Víctor Chust en defensa, Léo Pétrot en el lateral, Redondo y Martim Neto en la medular, y ahora Silva para el ataque.

El objetivo es ofrecer a Sarabia un bloque competitivo que pueda asentarse en Primera sin sufrir los apuros de otras temporadas. La llegada de Silva y la inminente incorporación de Rafa Mir son el reflejo de esa estrategia.

Para el delantero portugués, fichar por el Elche supone una oportunidad de recuperar protagonismo y volver a la élite. Tras su mejor temporada en el Eintracht Frankfurt, con 28 goles en la 2020-21, su carrera perdió continuidad. Ahora, en un proyecto donde será referente, busca reencontrarse con la versión que le situó entre los atacantes más prometedores de Europa.