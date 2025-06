Elx i Llevant UD volen celebrar l’ascens fitxant un jugador del Betis

L'estiu es presenta apassionant per a dos històrics que han aconseguit tornar a Primera Divisió. L'Elche i el Levante UD busquen ara consolidar els seus projectes amb fitxatges de qualitat que il·lusionin els seus aficionats i permetin afrontar el nou repte amb garanties. L'ascens no només és un èxit esportiu, sinó també un desafiament a nivell de planificació i mercat, on cada incorporació pot marcar la diferència entre lluitar per la permanència o somiar amb alguna cosa més.

L'Elche, després d'una temporada marcada per la solidesa defensiva i el caràcter d'equip compacte, i el Levante UD, que ha apostat per un joc ofensiu i dinàmic sota la direcció de Julián Calero, arriben al mercat amb objectius clars: reforçar posicions clau sense perdre l'essència del grup que els va tornar a l'elit. L'experiència recent d'altres equips ascendits demostra que encertar en els primers moviments és vital per assegurar una adaptació ràpida a l'exigència de la màxima categoria.

Tots dos clubs han rastrejat el mercat nacional a la recerca de futbolistes joves i amb projecció, que puguin aportar tant present com futur. En aquest context, segons ha informat el Diario de Sevilla, tots dos s'han fixat en Iker Losada, qui ha retornat al Real Betis després de la seva cessió al Celta de Vigo.

| Twitter

Un fitxatge amb passat brillant i present per aclarir

El Real Betis està afrontant un estiu de canvis importants a la seva plantilla. La direcció esportiva treballa en més d'una dotzena d'operacions per ajustar el vestidor a les exigències de Manuel Pellegrini i l'entorn verd-i-blanc. Entre els moviments més sonats hi ha la situació d'Iker Losada, que fa només un any era considerat un dels talents més prometedors de LaLiga Hypermotion, després de signar una temporada espectacular amb el Racing de Ferrol.

La seva arribada a Heliòpolis va generar grans expectatives, ja que el club bètic va apostar per ell amb una inversió d'1,8 milions d'euros. Tanmateix, l'adaptació a l'elit no ha estat senzilla. Després d'una primera volta amb poques oportunitats, va ser cedit al Celta, on tampoc va trobar la continuïtat esperada. Ara, de retorn a Sevilla, el futur del futbolista està obert i els clubs acabats d'ascendir han detectat una oportunitat.

El seu estil de joc destaca per la capacitat de desbordament, la mobilitat entre línies i el bon domini de totes dues cames. És un futbolista amb habilitat per associar-se i atacar els espais, característiques molt valorades per tècnics com Eder Sarabia i Julián Calero, que aposten per un futbol dinàmic i de pressió alta. A més, la seva joventut i marge de millora el converteixen en un perfil ideal per a equips que busquen talent a preu de mercat raonable.

Les negociacions estan avançades i tant l'Elche com el Levante han posat sobre la taula opcions fermes per fer-se amb els seus serveis. Segons informen mitjans propers al Betis, l'operació podria tancar-se com una cessió amb opció de compra o fins i tot com una transferència definitiva, en funció de les condicions econòmiques i esportives que més convencin al jugador i el seu entorn.