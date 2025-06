Espanyol i Sevilla es barallen per una de les perles de l’últim Mundial

L'ambició per reforçar la medul·lar és un dels grans reptes del mercat d'estiu per a diversos equips de LaLiga. Tant l'Espanyol com el Sevilla busquen renovar la seva plantilla i fer un salt de qualitat a la sala de màquines, conscients de la necessitat de trobar aquell perfil diferencial que marqui la diferència i que equilibri l'equip.

El Sevilla FC, amb un nou director esportiu al capdavant i la imperiosa necessitat d'equilibrar comptes, s'enfronta a un dels mercats més complexos dels últims anys. El límit salarial més baix del futbol professional espanyol obliga a vendre abans de fitxar, mentre el club busca recuperar el nivell competitiu que el va portar a brillar a Europa. Per la seva banda, l'Espanyol, després d'una campanya de clarobscurs i amb la mirada posada en un retorn ambiciós, també està obligat a rastrejar el mercat a la recerca de talents que puguin encaixar en el seu projecte de futur.

En aquest escenari, tal com ha informat Matteo Moretto, apareix el nom d'Azzedine Ounahi, una de les grans sensacions del darrer Mundial. El seu creixement ha estat meteòric des dels seus inicis a l'acadèmia Mohammed VI del Marroc, fins a consolidar-se a Europa i destacar ara a la lliga grega. El migcampista de 25 anys suma pretendents i s'ha convertit en un dels jugadors més cotitzats d'aquest mercat, despertant l'interès d'entitats de primer nivell.

Estadístiques i recorregut: una trajectòria ascendent

L'historial de fitxatges d'Ounahi reflecteix una progressió constant. Després de brillar a les files del Raja Juvenil i l'AM Football al Marroc, va fer el salt a França per enrolar-se al filial del Racing d'Estrasburg. A l'US Avranches i, sobretot, a l'Angers, va acabar d'explotar, convertint-se en un migcampista total. Va ser amb l'Angers on es va presentar a l'elit del futbol francès, debutant amb gol a la Ligue 1 i despertant l'interès de grans clubs.

La seva arribada a l'Olympique de Marsella el gener de 2023 va suposar un gir en la seva carrera. El club francès va pagar 8 milions d'euros, una aposta important que es va justificar pel seu excel·lent Mundial amb el Marroc. Tanmateix, l'adaptació al seu nou equip francès no va ser senzilla i va acabar sortint cedit al Panathinaikos, on ha viscut el seu millor any fins ara: 37 partits, 5 gols i 7 assistències, a més de ser escollit millor jugador de la temporada per l'afició. El club grec va intentar quedar-se'l en propietat, però el Marsella va rebutjar ofertes de fins a 6 milions, evidenciant l'alta valoració que manté sobre l'internacional marroquí.

El futur immediat d'Ounahi ja té data: el 30 de juny de 2025 acaba la seva cessió a Grècia i tornarà al Marsella, tot i que tot apunta que serà protagonista de noves negociacions. El valor actual de mercat ronda els 10 milions d'euros, una xifra assumible per a equips amb aspiracions europees però que, en el cas del Sevilla i l'Espanyol, exigiria maniobres econòmiques prèvies.