Edu Aguirre sorprèn tothom amb les seves crítiques a De la Fuente: 'Jo, a Lamine Yamal...'

Les finals europees no només es juguen al camp, sinó també als platós i tertúlies que s'encenen després del xiulet final. La derrota d'Espanya davant Portugal a la Nations League ha reobert un dels debats preferits de l'afició: la gestió dels canvis en els moments decisius. Si alguna cosa ha cridat l'atenció en les hores posteriors al partit, ha estat la reacció d'Edu Aguirre a El Chiringuito, que s'ha sumat amb una duresa inusitada a les crítiques sobre la substitució de Lamine Yamal.

Un missatge clar: “Jo a Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius, Lamine… no els trec mai”

Edu Aguirre, acostumat a ser una de les veus més apassionades del programa, va sorprendre ahir a la nit amb una posició inusitadament ferma. El periodista va començar la seva intervenció afirmant: “Veig una mica perdut Luis de la Fuente. Jo a Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius, Lamine... jo no els trec mai. No pots dir que l'has de dosificar quan queden 15 minuts de partit i quan Lamine té ara un mes i mig de vacances”.

Amb aquest argument, Aguirre va posar sobre la taula un debat que no és nou a l'elit: la gestió dels cracks en els minuts de màxima exigència. En la seva opinió, De la Fuente “és culpable de treure Lamine”, i va subratllar la importància de confiar en els jugadors que poden canviar el rumb de qualsevol encontre, sobretot en una final.

Assenyalant l'estrella… i també el seu partit gris

Però Aguirre no només va dirigir les seves crítiques al seleccionador, sinó que va ser just amb el jove talent espanyol: “Ara bé, quan falla Mbappé, falla Vinicius, falla Cristiano... se'ls ha criticat. I avui cal dir que Lamine no ha jugat bé. Igual que diem que Lamine és un noi de 17 anys que està enlluernant el món i que marcarà una època, avui cal dir que no ha aparegut. I avui era partit perquè aparegués. Ell mateix ho deia. I si falles cal assumir-ho, tinguis 17 o 37 anys”.

Aquest matís ha sorprès molts, ja que Aguirre acostuma a situar-se a l'ala més protectora respecte als joves talents. Tanmateix, en aquesta ocasió, no va dubtar a assenyalar que Lamine no va estar a l'alçada d'una final, sent clar i directe amb l'exigència que implica vestir la samarreta de la selecció espanyola.

L'explicació de Luis de la Fuente i el debat sobre els canvis

Després del partit, Luis de la Fuente va intentar justificar la substitució de Lamine Yamal en roda de premsa. Segons el seleccionador, “volíem donar més energia al partit, amb Yeremy i Baena. Ens aportaven més energia, control de joc, arribada, rematada. Buscàvem això, reactivar el grup, sobretot les bandes. Lamine està cansat, poc descans, un any dur, 17 anys, cal dosificar-lo. És un més, com tots, i era el moment de substituir-lo perquè entrés un altre jugador que aportés més energia”.

Tanmateix, els arguments del tècnic no van convèncer tothom. Als platós i a les xarxes socials, la sensació era que als millors no se'ls canvia, ni tan sols després d'un partit discret. La comparació d'Aguirre amb llegendes com Messi, Cristiano o Mbappé no és casual: en els grans moments, els entrenadors solen confiar que les seves estrelles puguin aparèixer quan més se les necessita, fins i tot si la seva actuació no està sent brillant.