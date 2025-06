Edu Aguirre sorprende a todos con sus críticas a De la Fuente: 'Yo a Lamine Yamal...'

Las finales europeas no solo se juegan en el campo, sino también en los platós y tertulias que se encienden tras el pitido final. La derrota de España ante Portugal en la Nations League ha reabierto uno de los debates favoritos de la afición: la gestión de los cambios en los momentos decisivos. Si algo ha llamado la atención en las horas posteriores al partido, ha sido la reacción de Edu Aguirre en El Chiringuito, que se ha sumado con inusitada dureza a las críticas sobre la sustitución de Lamine Yamal.

Un mensaje claro: “Yo a Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius, Lamine… no les quito nunca”

Edu Aguirre, acostumbrado a ser una de las voces más apasionadas del programa, sorprendió anoche con una posición inusualmente firme. El periodista arrancó su intervención afirmando: “Veo un poco perdido a Luis de la Fuente. Yo a Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius, Lamine... yo no les quito nunca. No puedes decir que le tienes que dosificar cuando quedan 15 minutos de partido y cuando Lamine tiene ahora un mes y medio de vacaciones”.

Con este argumento, Aguirre puso sobre la mesa un debate que no es nuevo en la élite: la gestión de los cracks en los minutos de máxima exigencia. En su opinión, De la Fuente “es culpable de quitar a Lamine”, y subrayó la importancia de confiar en los jugadores que pueden cambiar el rumbo de cualquier encuentro, sobre todo en una final.

Señalando a la estrella… y también su partido gris

Pero Aguirre no solo dirigió sus críticas al seleccionador, sino que fue justo con el joven talento español: “Ahora bien, cuando falla Mbappé, falla Vinicius, falla Cristiano... se les ha criticado. Y hoy hay que decir que Lamine no ha jugado bien. Igual que decimos que Lamine es un chaval de 17 años que está deslumbrando al mundo y que va a marcar una época, hoy hay que decir que no ha aparecido. Y hoy era partido para que apareciera. Él mismo lo decía. Y si fallas hay que asumirlo, tengas 17 o 37 años”.

Este matiz ha sorprendido a muchos, ya que Aguirre acostumbra a situarse en el ala más protectora respecto a los jóvenes talentos. Sin embargo, en esta ocasión, no dudó en señalar que Lamine no estuvo a la altura de una final, siendo claro y directo con la exigencia que implica vestir la camiseta de la selección española.

La explicación de Luis de la Fuente y el debate sobre los cambios

Tras el partido, Luis de la Fuente intentó justificar la sustitución de Lamine Yamal en rueda de prensa. Según el seleccionador, “queríamos dar más energía al partido, con Yeremy y Baena. Nos aportaban más energía, control de juego, llegada, pegada. Buscábamos eso, reactivar el grupo, sobre todo las bandas. Lamine está cansado, poco descanso, un año duro, 17 años, hay que dosificarle. Es uno más, como todos, y era el momento de sustituirle para que entrara otro jugador que aportara más energía”.

Sin embargo, los argumentos del técnico no convencieron a todos. En platós y redes sociales, la sensación era que a los mejores no se les cambia, ni siquiera tras un partido discreto. La comparación de Aguirre con leyendas como Messi, Cristiano o Mbappé no es casual: en los grandes momentos, los entrenadores suelen confiar en que sus estrellas puedan aparecer cuando más se les necesita, incluso si su actuación no está siendo brillante.