Giro de 180 graus en el fitxatge de Carreras, Pedrerol ho assegura: «El Reial Madrid...»

El Reial Madrid afronta un estiu intens als despatxos, amb la mirada posada a reforçar una plantilla que, tot i els recents èxits, vol continuar competint al més alt nivell a Europa i al món. L'entitat presidida per Florentino Pérez ha mogut fitxa de manera estratègica, assegurant-se l'arribada de noms com Huijsen i Alexander-Arnold, a més d'apostar per Xabi Alonso a la banqueta. Tanmateix, a l'horitzó continuava flotant una incògnita: la incorporació d'un lateral esquerre de garanties per encarar el Mundial de Clubs.

Les expectatives eren elevades, especialment després d'una temporada tan fosca i davant l'exigència del calendari. El club blanc necessitava completar la seva defensa abans del Mundial de Clubs, però les negociacions al mercat no sempre responen als temps marcats pels clubs.

El cas Carreras: l'última peça pendent

Durant les últimes setmanes, la directiva del Reial Madrid havia intensificat les gestions per tancar el fitxatge d'Álvaro Carreras, jove lateral que ha destacat al Benfica i que representa un dels projectes més prometedors del futbol europeu. L'interès per Carreras no és nou: la seva polivalència i capacitat ofensiva el converteixen en un perfil molt valorat per Xabi Alonso per a la banda esquerra, pensant en una plantilla que afronti reptes de màxima exigència.

| @slbenfica

Tot i l'acord total amb el jugador i la voluntat compartida d'avançar, el Benfica ha posat sobre la taula una situació inesperada: Carreras està inscrit amb el club portuguès per al Mundial de Clubs i, segons la normativa, no podrà ser registrat per cap altre equip per a aquesta competició. Com va explicar Josep Pedrerol a El Chiringuito, el conjunt lisboeta ha optat per assegurar la presència del lateral a la cita internacional, blindant així un dels seus actius més valuosos.

"Álvaro Carreras estava inscrit ja amb el Benfica i no se'l pot inscriure dues vegades. El Mundial ha dit 'paga si vols la clàusula, però el Mundial el jugues amb mi'", va subratllar Pedrerol, afegint que tot està pactat amb el futbolista i que Florentino Pérez manté la fulla de ruta marcada: el fitxatge es tancarà després del torneig, amb una clàusula de 50 milions a l'horitzó.

Així doncs, el fitxatge d'Álvaro Carreras, si res no es torça, es produirà. Però el Reial Madrid no podrà comptar amb ell per al Mundial de Clubs, de manera que no pagarà la clàusula fins que l'equip lisboeta caigui eliminat d'aquesta nova competició. Seran Ferland Mendy i Fran García els contendents per jugar al lateral esquerre.