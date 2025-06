Edu Aguirre parla clar sobre Vinicius: 'Aquesta guerra interna amb Mbappé...'

La història del Real Madrid està plena de capítols on la gestió dels egos és tan important com la tàctica sobre la gespa. L’arribada d’una superestrella sol canviar la dinàmica interna de qualsevol vestidor, i la temporada 2024/25 no n’ha estat l’excepció. El club blanc s’enfronta a una situació delicada: l’equilibri entre figures de talla mundial, quelcom que ja es va viure amb Cristiano Ronaldo, Benzema o Gareth Bale, i que ara torna a ser protagonista amb dos noms que han marcat l’actualitat recent.

Vinicius i Mbappé: Un canvi de jerarquia que ningú esperava tan aviat

El curs passat, Vinicius es va guanyar per dret propi el paper de gran referent del Real Madrid. La seva temporada 2023/24 va ser tan sobresortint que se’l va arribar a considerar el millor jugador del món, no només pels seus números sinó també per la seva capacitat per decidir en els moments clau. Tanmateix, l’arribada de Mbappé ha alterat aquest escenari.

Les xifres són contundents. Mbappé ha sumat 43 gols en 56 partits, mentre que Vinicius s’ha quedat en 21 dianes en 54 aparicions. Però més enllà dels gols, l’impacte del francès en el joc de l’equip i la seva presència mediàtica han relegat Vinicius a un segon pla. No ha estat una decisió imposada pel club ni per l’entrenador, sinó una conseqüència lògica del rendiment d’ambdós futbolistes. Edu Aguirre, periodista especialitzat en l’actualitat madridista, ho resumeix amb contundència: "Avui dia ni comparació amb Mbappé. És la realitat: Mbappé està a un altre nivell. Al camp i fora també".

La protecció institucional i el paper del club en la polèmica

Una de les qüestions que més debat ha generat entre l’entorn del brasiler és si el Real Madrid ha protegit realment Vinicius en aquesta etapa de transició. Edu Aguirre no dubta en la seva anàlisi: "Jo no trobo un club que hagi protegit més un jugador en els últims dos anys. Cada entrenador que ha passat pel Real Madrid ha defensat molt Vinicius. El president ha defensat Vinicius. L’afició també". El tertulià desmunta així les teories que circulen sobre un possible abandonament institucional al jugador brasiler.

Segons va comentar Marcos Benito a El Chiringuito, l’entorn de Vinicius considera que el club no el protegeix prou respecte a Mbappé. Tanmateix, des de dins s’insisteix que el club ha fet tot el possible per blindar la imatge de Vinicius davant la crítica i el racisme als estadis. La veritable batalla sembla estar en l’ego dels protagonistes, quelcom que pot ser tan explosiu com qualsevol sistema tàctic mal executat.

Riscos d’una "guerra interna": L’avís d’Edu Aguirre

El debat no només és esportiu, sinó també econòmic. Vinicius i el seu entorn han deixat caure les darreres setmanes que el brasiler hauria de situar-se al mateix esglaó salarial que Mbappé, una postura que Aguirre considera un error: "Com t’enfrontaràs a Mbappé a nivell intern? Com diràs que vols cobrar més que ell? És quelcom que no entenc". Cal recordar que el brasiler està en converses amb l’entitat merengue actualment per tractar la seva renovació.

El periodista, que segueix de prop l’actualitat blanca i viatja amb l’equip per Europa, adverteix que aquesta suposada "guerra interna" pot sortir-li molt cara a Vinicius: "Si volen aquesta guerra interna amb Mbappé, en sortiran perdent. És la pitjor estratègia i cal fer-ho veure a Vinicius". La realitat, com assenyala Aguirre, és que avui per avui, el francès és el gran símbol del madridisme, mentre que el brasiler ha de retrobar la versió que el va portar al cim fa tot just una temporada.