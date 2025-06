Edu Aguirre habla claro sobre Vinicius: 'Esta guerra interna con Mbappé...'

La historia del Real Madrid está llena de capítulos donde la gestión de los egos es tan importante como la táctica sobre el césped. La llegada de una superestrella suele cambiar la dinámica interna de cualquier vestuario, y la temporada 2024/25 no ha sido la excepción. El club blanco se enfrenta a una situación delicada: el equilibrio entre figuras de talla mundial, algo que ya se vivió con Cristiano Ronaldo, Benzema o Gareth Bale, y que ahora vuelve a ser protagonista con dos nombres que han marcado la actualidad reciente.

Vinicius y Mbappé: Un cambio de jerarquía que nadie esperaba tan pronto

El curso pasado, Vinicius se ganó por derecho propio el papel de gran referente del Real Madrid. Su temporada 2023/24 fue tan sobresaliente que se le llegó a considerar el mejor jugador del mundo, no solo por sus números sino también por su capacidad para decidir en los momentos clave. Sin embargo, la llegada de Mbappé ha alterado ese escenario.

Las cifras son contundentes. Mbappé ha sumado 43 goles en 56 partidos, mientras que Vinicius se ha quedado en 21 tantos en 54 apariciones. Pero más allá de los goles, el impacto del francés en el juego del equipo y su presencia mediática han relegado a Vinicius a un segundo plano. No ha sido una decisión impuesta por el club ni por el entrenador, sino una consecuencia lógica del rendimiento de ambos futbolistas. Edu Aguirre, periodista especializado en la actualidad madridista, lo resume con contundencia: "Hoy en día ni comparación con Mbappé. Es la realidad: Mbappé está a otro nivel. En el campo y fuera también".

La protección institucional y el papel del club en la polémica

Una de las cuestiones que más debate ha generado entre el entorno del brasileño es si el Real Madrid ha protegido realmente a Vinicius en esta etapa de transición. Edu Aguirre no duda en su análisis: "Yo no encuentro un club que haya protegido más a un jugador en los últimos dos años. Cada entrenador que ha pasado por el Real Madrid ha defendido mucho a Vinicius. El presidente ha defendido a Vinicius. La afición también". El tertuliano desmonta así las teorías que circulan sobre un posible abandono institucional al jugador brasileño.

Según comentó Marcos Benito en El Chiringuito, el entorno de Vinicius considera que el club no le protege lo suficiente respecto a Mbappé. Sin embargo, desde dentro se insiste en que el club ha hecho todo lo posible para blindar la imagen de Vinicius ante la crítica y el racismo en los estadios. La verdadera batalla parece estar en el ego de los protagonistas, algo que puede ser tan explosivo como cualquier sistema táctico mal ejecutado.

Riesgos de una "guerra interna": El aviso de Edu Aguirre

El debate no solo es deportivo, sino también económico. Vinicius y su entorno han deslizado en las últimas semanas que el brasileño debería situarse en el mismo escalón salarial que Mbappé, una postura que Aguirre considera un error: "¿Cómo vas a enfrentarte a Mbappé a nivel interno? ¿Cómo vas a decir que quieres cobrar más que él? Es algo que no entiendo". Recordemos que el brasileño está en conversaciones con la entidad merengue actualmente para tratar su renovación.

El periodista, que sigue de cerca la actualidad blanca y viaja con el equipo por Europa, advierte que esta supuesta "guerra interna" puede salirle muy cara a Vinicius: "Si quieren esta guerra interna con Mbappé, van a salir perdiendo. Es la peor estrategia y hay que hacérselo ver a Vinicius". La realidad, como señala Aguirre, es que hoy por hoy, el francés es el gran símbolo del madridismo, mientras que el brasileño debe reencontrar la versión que le llevó a la cima hace apenas una temporada.