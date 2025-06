Un crack de Segona Divisió interessa a l’Espanyol, el València i el Vila-real

La Segona Divisió continua sent el principal aparador de talent jove en el futbol espanyol. Cada temporada, diversos futbolistes aconsegueixen fer-se un lloc entre els rumors dels grans clubs gràcies a les seves actuacions sobre la gespa. Un dels noms que més sona aquesta campanya és el d’un atacant que ha estat decisiu per al seu equip i que ara apareix a l’òrbita d’entitats històriques com Espanyol, València o Vila-real.

La temporada d’Alex Calatrava amb el Castelló ha estat una de les més completes del futbol de plata. L’extrem català ha signat 6 gols i 11 assistències en 32 partits, unes xifres que reflecteixen la seva importància dins de l’esquema ofensiu i la seva maduresa a l’últim terç del camp. Aquesta aportació ofensiva no només ha impulsat el seu equip a lluitar per objectius ambiciosos, sinó que ha situat el jugador entre els més revaloritzats de la categoria.

Tal com s’ha vist a les estadístiques publicades a les xarxes socials per Transfermarkt, Calatrava ocupa la quarta posició en el rànquing de jugadors de Segona Divisió que més han incrementat el seu valor de mercat durant la temporada. La seva cotització ha pujat 2,2 milions d’euros, situant-se ja a l’elit de futbolistes de la Lliga Hypermotion. Aquesta progressió meteòrica no ha passat desapercebuda, i tot apunta que serà un dels noms propis del mercat de fitxatges aquest estiu.

| La Liga Hypermotion

Interès d’equips de Primera i anàlisi del mercat

L’interès d’equips com Espanyol, València i Vila-real en Alex Calatrava ha estat avançat per Estadio Deportivo, tot i que fins ara no han transcendit més notícies sobre negociacions avançades. L’expectació, però, continua creixent. I no és per menys: cap d’aquests clubs ha incorporat encara un extrem pur en aquest mercat, cosa que deixa espai per a moviments rellevants.

El València ha fitxat Dani Raba i renovat Foulquier, reforçant així el bloc però sense cobrir encara la banda amb un jugador de les característiques de Calatrava. El Vila-real ha sumat Alberto Moleiro, jove talent del futbol espanyol, però continua rastrejant extrems desequilibrants. L’Espanyol, per la seva banda, ha tancat les arribades d’Hugo Pérez, Marcos Fernández, Dimitrovic, Kike García, Miguel Rubio i José Salinas, però manté marge per a una incorporació ofensiva a la banda, una de les grans demandes de l’afició perica.

Alex Calatrava, amb 24 anys, destaca per la seva polivalència en atac, la seva capacitat per desbordar en l’u contra u i la seva visió de joc per assistir els seus companys. Les seves xifres aquesta campanya —6 gols i 11 assistències— mostren no només regularitat, sinó també un creixement en la seva presa de decisions i en la influència sobre el joc del seu equip.

El seu estil encaixaria especialment en equips que aposten per transicions ràpides i busquen verticalitat des de la banda. A més, la seva joventut li permet continuar evolucionant, cosa que valoren molt els clubs que volen apostar per projectes a mitjà termini. Calatrava s’ha convertit en una peça imprescindible per al Castelló, que ja el va blindar amb un contracte fins al 2027, però la seva clàusula, al voltant dels cinc milions d’euros, el fa una opció assequible per a equips amb aspiracions de pujar de nivell.