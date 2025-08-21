Alan Pace confirma el retorn d’una jove perla a l’Espanyol

L'Espanyol segueix agitant el mercat a la recerca dels últims reforços per apuntalar una plantilla que necessita fer un salt de qualitat. Després del gloriós triomf davant l'Atlético, la direcció esportiva no s'ha relaxat i manté el seu full de ruta clar: almenys tres incorporacions abans del tancament. La prioritat és un migcampista, però el club també busca afegir un extrem que pugui marcar diferències.
El nom de Luca Koleosho ha tornat amb força a l'agenda blanc-i-blava. Segons The Daily Telegraph, Burnley i Espanyol negociaven una cessió que permetria al davanter tornar a la que va ser casa seva durant tres anys. Finalment, fa uns minuts s'ha confirmat
L'operació resulta factible gràcies a la connexió entre ambdues entitats, ja que Burnley i Espanyol formen part del mateix grup empresarial, Velocity Sports Limited, liderat per Alan Pace.
El fet de compartir estructura facilita la negociació. Tot i que ambdós clubs funcionen amb independència en l'àmbit esportiu, la relació accionarial podria aplanar el camí per a un préstec beneficiós per a totes les parts.
Un canterà amb passat blanc-i-blau
Koleosho coneix perfectament l'ecosistema de l'Espanyol. Va arribar procedent del Reus el 2020 i es va formar a la Dani Jarque, on va deixar una empremta destacada per la seva velocitat i capacitat per desequilibrar en l'u contra u. Fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip abans de la seva marxa a Anglaterra el 2023
El Burnley el va fitxar per tres milions d'euros aprofitant que no va renovar contracte amb els blanc-i-blaus. L'Espanyol va preferir ingressar aquesta quantitat abans que perdre'l gratis un any després. Dues temporades més tard, el jove extrem de 20 anys podria tornar a enfundar-se la samarreta perica en qualitat de cedit.
Les xifres de la seva etapa a Anglaterra
A la Premier League, Koleosho ha tingut minuts intermitents, sense arribar a consolidar-se com a titular indiscutible. La seva velocitat i desequilibri s'han mantingut com a principals virtuts, però la irregularitat i la forta competència interna van limitar el seu impacte. Així i tot, la seva experiència a Anglaterra li ha permès créixer físicament i adaptar-se a un ritme de joc més exigent.
L'Espanyol veu en el seu retorn una oportunitat de mercat. Seria un reforç immediat per a un equip que busca recuperar la categoria de manera sòlida i amb ambició.
El tècnic ja havia avançat en roda de premsa que esperava almenys tres fitxatges. L'arribada de Koleosho cobriria una de les necessitats més evidents: un extrem capaç de generar avantatges en el tram final dels partits. Amb només 20 anys, el jugador encaixa a més en la idea de rejovenir la plantilla amb talent de futur.
El retorn de Koleosho és quelcom més que un reforç, ja que també compta amb factors emocionals.