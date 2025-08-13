Confirmat: Se'n va del Barça Femení en direcció a Anglaterra

El FC Barcelona femení afronta un estiu agitat i cada cop més complicat pel que fa a la plantilla. A les sortides ja confirmades d'Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfö, Bruna Vilamala i Martina Fernández, s'hi suma ara un nou comiat que deixa l'equip amb només 17 jugadores amb fitxa del primer equip i obliga la direcció esportiva a reaccionar amb rapidesa.
En aquest cas, no es tracta d'una suplent, sinó d'una futbolista formada a la casa, forjada en totes les categories i que, després de superar un dur calvari amb les lesions, havia aconseguit consolidar-se com a peça important a l'esquema blaugrana.
Una carrera lligada al Barça des de la infància
La jugadora va arribar a la Barça Academy el 2014, quan tot just tenia 12 anys, i des de llavors va anar cremant etapes amb paciència i talent. El seu debut amb el primer equip es va produir el 9 de novembre de 2018, amb només 16 anys i 9 mesos, un rècord que ja augurava un futur brillant. Tanmateix, en plena progressió va patir la greu lesió del lligament encreuat anterior, que la va mantenir més d'un any fora dels terrenys de joc.
Lluny de rendir-se, va treballar intensament en la seva recuperació i va tornar amb més força. Aquesta última temporada va fer un salt important, guanyant-se minuts de qualitat i responent amb solvència en cada oportunitat. El seu rendiment li va permetre debutar en un gran torneig internacional amb la selecció espanyola: l'Eurocopa.
Amb sis Lligues F, cinc Copes de la Reina, cinc Supercopes d'Espanya i tres Champions al seu palmarès, és una de les jugadores més llorejades del club. Amb 23 anys, semblava tenir present i futur assegurat com a referent a la defensa culer.
L'interès del futbol anglès i un projecte ambiciós
El destí, però, li obre ara la porta a una nova aventura professional. L'interès d'un recent ascendit a la Women’s Super League ha canviat el panorama. El club en qüestió, propietat de l'empresària Michele Kang, compta amb importants recursos i ambicions per consolidar-se a l'elit del futbol anglès.
A més, la seva estructura esportiva està dirigida per un vell conegut de l'entorn culer: Markel Zubizarreta, exdirector esportiu del Barça, que coneix de primera mà el talent i la projecció de la jugadora. Aquest factor ha estat determinant perquè la proposta resultés tan atractiva.
L'acord, segons fonts properes, es formalitzarà a finals de setmana, quan la futbolista viatgi a Londres per sotmetre's al reconeixement mèdic. Tot apunta que l'operació es tancarà mitjançant una rescissió de contracte, sense traspàs econòmic però amb el benefici d'alliberar massa salarial al Barça.
Un cop per a la planificació
L'afició, per la seva banda, lamenta perdre una jugadora de la pedrera que representava els valors del club i que havia demostrat compromís en els moments difícils. El repte serà trobar un relleu que no només iguali el seu rendiment, sinó que també encaixi en l'estil de joc blaugrana.
El destí d'aquesta defensora de Sant Esteve Sesrovires ja està pràcticament segellat: jugarà al London City Lionesses. El seu nom, el de Jana Fernández, quedarà per sempre lligat a una etapa daurada del Barça femení.