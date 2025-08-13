Problemes per al Sevilla en un fitxatge: El jugador prefereix marxar a Grècia

El Sevilla FC afronta un final de mercat de fitxatges en què Matías Almeyda busca solucions urgents per reforçar una plantilla que vol mantenir competitiva en tots els fronts. Tanmateix, un dels perfils que més interès havia despertat a la direcció esportiva del Sevilla sembla allunyar-se per moments.
L'objectiu era clar: trobar un lateral dret capaç d'aportar profunditat ofensiva, solidesa defensiva i experiència a l'elit. El Sevilla havia explorat diverses opcions a Espanya i a l'estranger, i entre elles destacava un jugador que coneix perfectament LaLiga i que, a més, té la capacitat d'adaptar-se a diferents esquemes de joc.
Una situació contractual que frena les negociacions
Després de diversos desacords amb part de l'afició i una evident pèrdua de sintonia amb l'entorn, el jugador ha manifestat la seva intenció de marxar aquest estiu. El seu club, conscient que compta amb un actiu valuós al mercat, està disposat a negociar, però sempre que es compleixin les seves exigències econòmiques.
El Sevilla, sabent que a la banda dreta no hi ha urgències immediates per cobrir però sí marge de millora, va sondejar la possibilitat d'incorporar-lo si el preu era raonable. Tanmateix, la situació s'ha complicat per l'aparició de nous pretendents i per les diferències en les condicions salarials que demana el futbolista.
L'amenaça grega i el factor econòmic
En les últimes hores, un club europeu ha intensificat les negociacions per tancar el seu fitxatge. Concretament, des de Grècia han presentat una oferta que no només convenç el seu actual equip, sinó que a més inclou una fórmula de cessió amb compra obligatòria, quelcom que facilitaria l'operació des del punt de vista del club venedor.
El problema rau en el salari. La primera proposta grega suposava una rebaixa considerable respecte al que el jugador cobra actualment a Espanya, cosa que va provocar un rebuig inicial. Tanmateix, aquest mateix equip ha millorat la seva proposta econòmica, apropant-se a les xifres que el lateral sol·licita.
Almeyda, obligat a mirar altres opcions
Matías Almeyda s'enfronta a una disjuntiva: insistir en un fitxatge que cada cop sembla més car i difícil de tancar, o girar cap a altres alternatives que puguin concretar-se més ràpid. La direcció esportiva ja treballa en paral·lel en altres perfils, conscients que el mercat no espera i que qualsevol retard pot deixar-los sense marge per actuar.
A més, des del mateix entorn del jugador s'ha encarregat de desmentir qualsevol negociació avançada amb el Sevilla. Tot i que la connexió entre ambdues parts va existir en algun moment, ara mateix no hi ha converses en curs. Això deixa entreveure que el club sevillà haurà d'oblidar-se d'aquesta incorporació.
Un fitxatge que s'allunya
La pressió per part del seu actual club per tancar com més aviat millor una venda beneficiosa, unida al ferm interès d'equips de l'estranger i a la millora de les condicions econòmiques ofertes, converteixen el Sevilla en un actor secundari en aquesta història.
Així, Almeyda haurà d'afrontar la pròxima temporada sense un dels reforços que considerava ideals per apuntalar el seu sistema defensiu. La prioritat ara serà identificar un substitut que compleixi amb les exigències del cos tècnic i que estigui a l'abast del pressupost disponible.
Aquest jugador que s'escapa i que complica els plans del Sevilla no és altre que Pablo Maffeo.