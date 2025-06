Mallorca i Espanyol volen un internacional marroquí: 10 milions d'euros

La planificació esportiva d'estiu es presenta especialment complexa per a dos clubs que aspiren a reforçar-se amb intel·ligència i una mica d'ambició: el RCD Espanyol i el RCD Mallorca. Un, salvat per la campana del descens a Segona i amb la necessitat de consolidar un projecte competitiu; l'altre, estancat en la seva manca de gol i obligat a redefinir el seu front ofensiu si vol tornar a mirar cap a Europa.

Tots dos equips, amb trajectòries diferents però objectius compartits, estan seguint de prop una de les revelacions de la lliga portuguesa: un davanter jove, explosiu i amb experiència internacional que podria marcar diferències a LaLiga.

Necessitats clares a dalt

L'Espanyol afronta la pretemporada sense davanters consolidats a la nòmina. Tot i que la renovació de Javi Puado està ben encaminada i les converses amb el Braga per Roberto Fernández avancen a bon ritme, el club blanc-i-blau sap que necessita més alternatives ofensives per afrontar amb garanties el proper curs. La possible arribada d'un perfil com el de Yanis Begraoui encaixaria com una aposta de futur, a més de coincidir amb altres jugadors marroquins ja assentats com Omar El Hilali i Omar Sadik.

El Mallorca, per la seva banda, arrossega un problema crònic de gol. Ha estat l'equip amb menys gols en les dues últimes edicions de LaLiga. Vedat Muriqi continua sent un nom respectat a l'illa, però el seu rendiment ha patit una davallada. Abdón Prats, tot i que estimat per l'afició, no ofereix xifres competitives, i Cyle Larin apunta a sortida després d'una temporada plena de tensions internes. El conjunt bermelló cerca solucions amb urgència, i Begraoui podria ser una d'elles.

Yanis Begraoui: explosió tardana i present brillant

Tot i que va debutar fa anys a la Ligue 1 amb el Toulouse i va arribar a disputar l'Europa League, la seva irrupció real ha arribat aquesta temporada a les files de l'Estoril Praia. L'atacant franco-marroquí de 23 anys ha signat la seva campanya més completa amb 11 gols i 3 assistències en 35 partits, demostrant caràcter, intel·ligència tàctica i una rematada en auge.

El seu rendiment ha estat especialment notable a la segona meitat del curs. Després d'una primera volta discreta sense marcar, va començar el 2025 amb força: en els set primers partits de l'any va signar 6 gols i una assistència. I la temporada la va acabar per tot el que val, amb un espectacular hat-trick davant l'Estrela Da Amadora. El seu perfil tècnic, mòbil i resolutiu ha despertat l'interès de diversos clubs europeus, entre ells dos de LaLiga.

Mallorca i Espanyol, atents a la seva evolució

Segons va avançar el portal especialitzat Foot Mercato, tant Mallorca com Espanyol han mostrat interès actiu per Begraoui. Tanmateix, la seva clàusula de rescissió, fixada en 10 milions d'euros, complica l'operació per a equips amb pressupostos limitats. El valor de mercat actual del jugador, segons Transfermarkt, se situa al voltant de 3,5 milions, però l'Estoril no està disposat a negociar a la baixa.

El club portuguès, que el va fitxar el juliol de 2024, veu en ell una peça fonamental per al seu proper projecte. El seu contracte expira el juny de 2028, cosa que li dona una posició de força en la negociació. Tot i així, tant els catalans com els balears consideren el seu fitxatge una inversió estratègica.