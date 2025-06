Frenkie de Jong s'ho pensa: 3 ofertes importants de la Premier League

El futur de Frenkie de Jong torna a estar al centre del debat blaugrana. Després d'anys d'intents per retenir-lo i amortitzar el seu fitxatge, el migcampista neerlandès torna a sonar amb força al mercat d'estiu. La situació econòmica del FC Barcelona ha tornat a obrir la porta a una possible sortida.

La direcció esportiva, encapçalada per Deco, sap que no pot reforçar la plantilla sense abans generar ingressos. I Frenkie, amb un alt valor de mercat i un salari elevat, s'ha convertit en una de les peces més temptadores per fer caixa. La situació és delicada: De Jong acaba contracte el 2026 i si no renova aviat, el Barça corre el risc de perdre'l a preu de saldo en futures finestres.

Frenkie, un jugador desitjat per mitja Europa

El seu perfil tècnic, la seva visió de joc i la seva capacitat per conduir la pilota el converteixen en un migcampista molt cotitzat. De fet, diversos clubs europeus fa temps que el segueixen, però és a la Premier League on s'ha desfermat una autèntica batalla per fitxar-lo.

| Canva

I no és per menys: De Jong encaixaria a gairebé qualsevol equip del món per la seva polivalència i la seva experiència a l'elit. A Anglaterra, els tres pretendents tenen arguments sòlids per convèncer-lo. Un busca reconstruir el seu centre del camp amb frescor, un altre aposta per dominar Europa des de la possessió, i un tercer vol recuperar el tron nacional apostant pel talent més fi del mercat.

El Barça, dividit entre l'emocional i el financer

En l'àmbit esportiu, deixar marxar De Jong suposaria perdre una peça important al centre del camp. Però en l'econòmic, podria ser la solució per desbloquejar el ‘fair play’ i dur a terme fitxatges clau per al projecte del segon any de Hansi Flick. La directiva està dividida: hi ha qui aposta per renovar-lo amb una rebaixa salarial, i d'altres que veuen inevitable el seu traspàs si es vol avançar al mercat.

| @frenkiedejong, @FCBarcelona, XCatalunya, aliftyaku

A nivell personal, el neerlandès se sent bé a la ciutat i ha demostrat el seu compromís fins i tot en els moments més complicats del club. Tanmateix, les ofertes que arriben des d'Anglaterra l'obliguen a replantejar-se el seu futur. En aquesta fase de la seva carrera, vol sentir-se important i lluitar per títols, i no està clar si l'actual Barça pot garantir-li-ho sense condicions.

Decisió imminent: l'estiu serà clau

Les pròximes setmanes seran decisives. Si el Barça no aconsegueix convèncer-lo per renovar a la baixa, una venda es convertirà en l'única sortida viable. La pilota és a la teulada del jugador, però el rellotge avança i els clubs interessats ja estan preparant les seves ofertes.

Al final, els tres grans pretendents que pugen per Frenkie de Jong són el Liverpool, l'Arsenal i el Manchester City. Cadascun amb un pla, una promesa i un xec en blanc. Una última clau que pot accelerar la seva sortida és que el Barça necessita alliberar massa salarial urgentment per inscriure nous fitxatges. Si De Jong no accepta una rebaixa, la seva venda podria convertir-se en una prioritat estratègica per al club.