José Álvarez ho confirma, no és Nico Williams: El favorit del Barça per a l'extrem

El FC Barcelona s'enfronta a un dels reptes més exigents del pròxim mercat de fitxatges: reforçar la banda esquerra amb un futbolista de primer nivell. L'equip blaugrana, conscient de la necessitat de sumar talent i gol a la zona ofensiva, prepara un estiu ple de moviments i negociacions per elevar el seu potencial de cara a la temporada 2025/26. La direcció esportiva té clar que l'equip no pot dependre únicament del seu trident titular i que els grans objectius europeus requereixen fons d'armari i alternatives fiables en atac.

El Barça ha demostrat durant tota la temporada que, encara que el seu atac és un dels més temuts d'Europa, les exigències del calendari i la intensitat de la competició acaben passant factura. Un dels exemples més clars és la davallada física de Raphinha a la recta final del curs. A més, l'escassetat d'opcions per revolucionar els partits des de la banqueta ha posat de manifest la necessitat d'un reforç de garanties.

L'estiu passat, l'entitat blaugrana va posar tot el seu esforç a fitxar Nico Williams, una de les sensacions de LaLiga. No obstant això, el jugador va decidir seguir lligat a l'Athletic Club i aquesta opció ha quedat totalment descartada. Així ho reconeixia recentment Joan Laporta: “Nico Williams era candidat la temporada passada, però ara s'estan valorant altres opcions”.

| Liverpool FC

Luis Díaz: l'elegit i el gran somni culé

En aquest context, totes les mirades se centren ara en Luis Díaz, l'extrem colombià del Liverpool, que segons ha revelat José Álvarez a El Chiringuito, és l'absoluta prioritat del Barça per al costat esquerre. “El Barça afirma que el tren de Nico Williams ha passat. I Luis Díaz és la prioritat absoluta per al Barça en aquesta banda esquerra. Saben que Luis Díaz està disposat a esperar el Barça perquè vol jugar aquí”, assegurava el periodista. L'interès no és nou: Luis Díaz ha estat relacionat amb el club català des de la seva explosió a Europa, i el seu desig de vestir de blaugrana és un secret a veus.

El fitxatge, no obstant això, no serà senzill ni barat. Luis Díaz és peça clau al Liverpool i encara li resten dos anys de contracte. El seu valor de mercat, de 85 milions d'euros, reflecteix tant el seu rendiment com la seva importància al club anglès. No obstant això, el Liverpool ja estaria treballant en possibles reemplaçaments, com el jove Malick Fofana, segons ha publicat Mundo Deportivo, la qual cosa indica que els 'reds' es preparen per a totes les opcions.

Luis Díaz ha signat un curs notable amb el Liverpool. Ha disputat un total de 49 partits entre totes les competicions, sumant 17 gols i 8 assistències, uns registres que el consoliden com un dels extrems més determinants d'Europa. A la Premier League, els seus 13 gols en 35 partits han estat clau per mantenir el Liverpool al més alt de la taula. A la Champions League, ha marcat 3 gols en 9 partits, mostrant la seva capacitat per rendir en les grans cites.

La capacitat de Luis Díaz per desbordar, la seva velocitat endimoniada i el seu olfacte golejador el converteixen en un futbolista molt complet. A més, la seva implicació defensiva i la seva energia incansable encaixarien a la perfecció en el sistema de joc del Barça, que busca extrems capaços de marcar diferències tant en l'un contra un com en la pressió després de pèrdua.