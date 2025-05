El missatge viral de Jota Jordi al qual no faran RT els aficionats del Reial Madrid

La polèmica mai està lluny quan es parla de rivalitats històriques en el futbol espanyol, especialment quan entren en joc equips tan emblemàtics com el FC Barcelona i el Real Madrid. Els seguidors d'ambdós conjunts solen protagonitzar acalorats debats a les xarxes socials, i recentment un popular comunicador i tertulià barcelonista ha avivat novament el foc amb un tuit que ha desfermat reaccions en cadena.

Una mica d'història

El missatge va arribar de la mà de Jota Jordi, conegut pel seu fervent suport al club blaugrana, i per la seva participació en diversos espais televisius en els quals defensa amb passió els colors culers. Jordi és conegut per no tenir pèls a la llengua a l'hora de qüestionar certs èxits històrics de l'etern rival madridista, especialment aquells que es remunten a dècades enrere.

La seva recent publicació qüestiona la legitimitat de les primeres cinc Copes d'Europa conquerides pel Real Madrid, títols que formen una part significativa de l'orgull blanc. Per a molts madridistes, aquestes victòries en els inicis de la competició continental són prova d'una història brillant, però Jota Jordi presenta arguments que posen en dubte aquests triomfs, generant un debat inevitable a les xarxes.

| Canva

Copes d'estiu

El Real Madrid presumeix de tenir 15 Champions League a les seves vitrines, cosa que el converteix en el club més llorejat del torneig. No obstant això, segons argumenta Jordi, els primers tornejos que van conquerir els blancs no complien amb els criteris actuals de competició. El tuit en qüestió assenyala alguns punts que, des de la seva perspectiva, deslegitimen aquests èxits:

Destaca, per exemple, que Santiago Bernabéu, aleshores vicepresident del torneig, organitzava tot el campionat, cosa que segons el tertulià podria suposar un clar conflicte d'interessos. A més, apunta que les primeres edicions eren competicions per invitació, amb només vuit equips seleccionats arbitràriament i sense la presència del FC Barcelona.

Una altra qüestió polèmica esmentada per Jordi és que els primers campionats eren considerats tornejos d'estiu, cosa que avui dia no es compararia amb l'exigència actual d'una Champions League.

| Canva

Reaccions a les xarxes socials

La publicació del col·laborador barcelonista ràpidament es va fer viral a Twitter, encara que ell mateix retòricament va advertir als seus seguidors: "NO FACIS RT… NO VOLEN QUE SE SAPIGA". Amb aquesta frase provocadora, Jota Jordi va aconseguir exactament el contrari, generant multitud de comentaris, alguns donant suport a la seva tesi i altres, especialment del costat madridista, desacreditant les seves afirmacions.

Aquest tipus de declaracions públiques, encara que controvertides, s'han convertit en un element habitual del paisatge futbolístic espanyol, que troba a les xarxes socials un espai on expressar opinions i defensar colors amb passió, polèmica i moltes vegades humor.

El debat plantejat per Jota Jordi no és nou, i de fet torna a treure a la llum antigues discussions sobre l'evolució de les competicions europees. La UEFA reconeix totes aquestes primeres edicions del torneig com a oficials, cosa que dona suport a l'argument madridista. No obstant això, des del bàndol culer i altres sectors crítics sempre s'ha qüestionat la manera en què es van desenvolupar aquells primers campionats.

Més enllà de les bromes i memes generats pel tuit, la qüestió central continua sent si realment aquelles victòries de mitjans del segle XX poden comparar-se al rigor competitiu de la Champions League actual.

El missatge viral de Jota Jordi, encara que segurament no convenci cap aficionat blanc, sí que ha servit per alimentar una vegada més la intensa rivalitat entre Barcelona i Real Madrid, demostrant que en el futbol la passió continua sent un factor fonamental per mantenir viu l'interès i el debat.