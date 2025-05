Durísimas críticas del Lobo Carrasco a Szczesny: 'Es un...'

En la recta final de la temporada, los focos mediáticos en el fútbol no solo se centran en los resultados sobre el césped, sino también en los gestos y actitudes de los protagonistas fuera de los terrenos de juego. El FC Barcelona, tras conquistar el título de liga en una campaña marcada por la emoción hasta el último minuto, ha vivido unas celebraciones intensas por las calles de Barcelona. Miles de aficionados salieron a las calles para acompañar a sus ídolos, en una fiesta que tuvo de todo… incluso polémica.

El fenómeno Szczesny: del retiro al protagonismo inesperado

El caso del guardameta polaco es una de esas historias sorprendentes que sólo el fútbol puede regalar. Retirado del fútbol profesional al inicio de la temporada, Szczesny recibió la llamada del Barça tras la inesperada lesión de Marc-André ter Stegen. El club necesitaba una solución inmediata para cubrir la portería y apostó por la experiencia del polaco, quien aceptó el reto y regresó a la élite para convertirse en uno de los héroes silenciosos del equipo.

A lo largo del curso, Szczesny ha rendido a gran nivel y se ha ganado el respeto del vestuario y la afición, hasta el punto de que la dirección deportiva ya valora ofrecerle la renovación por una temporada más. Sin embargo, el portero todavía no ha tomado una decisión final sobre su futuro, dejando a la afición culé a la expectativa.

| FCB

La broma que se convirtió en meme: fumar, entre la diversión y la polémica

No todo han sido elogios para Szczesny. Durante todo el año, las redes sociales y los medios han convertido el hábito de fumar del portero en una especie de meme recurrente. Desde imágenes suyas fumando en el vestuario tras la consecución de LaLiga —publicadas incluso por el propio club— hasta otras celebraciones donde se le ve con un puro o un cigarro en la boca, la figura de Szczesny ha estado envuelta en una especie de burbuja mediática que ha oscilado entre la diversión y la crítica.

La situación alcanzó su punto álgido en la reciente rúa de celebración, donde miles de niños y familias presenciaron a Szczesny fumando en público sobre el autocar culé. Este gesto, lejos de pasar desapercibido, ha generado un intenso debate sobre la imagen que proyectan los futbolistas y la responsabilidad social que tienen como referentes de la infancia y la juventud.

Lobo Carrasco estalla en El Chiringuito: crítica a la imagen de Szczesny

La opinión pública no tardó en reaccionar y, entre las voces más contundentes, destaca la de Lobo Carrasco, exjugador y actual tertuliano de El Chiringuito. Carrasco no dudó en mostrar su enfado: "Para mí es una mala imagen. Está rodeado de deportistas por todos los sitios. Yo cuando a alguien así veo a un enfermo. Perdonad que sea tan duro, pero es que son enfermos y hay que ayudarles para que salgan de ese vicio (fumar) que les quita vida y proyecta una imagen horrorosa de cara a los niños y niñas que quieren ser futbolistas. Yo lo sancionaba. Yo estoy en el autocar y no sube. Que haga lo que quiera en su vida privada".

Sus palabras han generado una auténtica oleada de reacciones, dividiendo a la afición y a los seguidores en redes sociales. Mientras algunos consideran que las declaraciones de Carrasco son excesivas y apelan a la libertad personal de los jugadores, otros apoyan el mensaje y piden al club medidas más estrictas para evitar que este tipo de imágenes se repitan en el futuro.