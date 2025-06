Decisió dràstica de Robert Lewandowski que sorprèn tothom: 'No jugaré...'

L'ambient a la selecció de Polònia ha fet un gir radical en les últimes hores. El que semblava una fase de classificació tranquil·la per al Mundial s'ha vist alterat per una notícia que ha deixat atònits aficionats, jugadors i directius. La figura més icònica del combinat polonès ha decidit fer un pas al costat en el moment menys esperat, generant una onada de reaccions tant dins com fora del país. A la concentració, l'expectació i els rumors es barregen a mesura que creixen les preguntes sobre el futur immediat de l'equip.

Una decisió meditada i pública

La notícia ha sortit a la llum a través de les xarxes socials, en un missatge tan clar com contundent. Robert Lewandowski, capità i símbol de la selecció durant l'última dècada, ha anunciat que renuncia a defensar els colors de Polònia mentre Michal Probierz continuï sent el seleccionador nacional. La declaració no deixa lloc a dubtes: “Donades les circumstàncies i la pèrdua de confiança en el seleccionador polonès, he decidit renunciar a jugar amb la selecció mentre ell sigui seleccionador. Espero continuar tenint l'oportunitat de jugar per a la millor afició del món”.

Aquest anunci, fet públic just després de conèixer-se la llista de convocats per als partits de classificació al Mundial, suposa un autèntic terratrèmol per al vestidor. Lewandowski ha deixat clar que la seva decisió no és fruit d'un rampell, sinó el resultat d'una profunda reflexió i, segons ell mateix afirma, d'un acord amb el mateix seleccionador. La notícia arriba just quan la selecció havia d'afrontar enfrontaments clau davant rivals directes com Moldàvia i Finlàndia.

Un divorci que ve de lluny

Tot i que la relació entre Lewandowski i Probierz no era especialment conflictiva als ulls del públic, la veritat és que el desacord sembla haver-se anat gestant des de l'arribada del nou seleccionador a l'octubre de 2023. El davanter del Barcelona, que s'ha perdut l'última convocatòria al·legant cansament per l'acumulació de partits, ha decidit trencar el seu silenci i explicar els veritables motius de la seva absència. El motiu principal, segons ha transcendit, és la pèrdua total de confiança en la direcció tècnica, quelcom que per a Lewandowski resulta insalvable mentre Probierz segueixi al capdavant.

El mateix davanter ha deixat la porta oberta a un possible retorn en el futur, però només si hi ha un canvi a la banqueta. Als seus 36 anys i amb una carrera plena d'èxits, el màxim golejador històric de Polònia (amb 85 gols en 185 partits internacionals) s'acomiada, almenys temporalment, de la selecció amb la qual ha viscut els moments més brillants de la seva trajectòria.

La reacció no s'ha fet esperar ni entre els aficionats ni a l'entorn de la selecció. El missatge de Lewandowski ha dividit l'opinió pública: d'una banda, qui defensa el dret de l'esportista a exigir un entorn de treball en què se senti valorat; de l'altra, els qui consideren que la selecció està per sobre de qualsevol nom, per molt gran que sigui. La decisió també deixa l'equip en una situació esportiva delicada, just al mig de la fase de classificació, i obliga el seleccionador a buscar alternatives urgents a l'atac.

Fins ara, el davanter del Barcelona no havia jugat cap partit sota les ordres de Probierz. Això afegeix més tensió al conflicte i subratlla el caràcter rotund de la decisió presa. El pes de la capitania, les expectatives de tot un país i la responsabilitat de liderar una generació queden a l'aire, a l'espera que la situació es pugui revertir.