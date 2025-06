Juan Carlos Rivero ho torna a fer amb Lamine Yamal i Nico Williams: Twitter crema

Els partits de la selecció espanyola sempre generen debat i opinions trobades, però si hi ha un element que aconsegueix posar d'acord la majoria d'aficionats a les xarxes socials és la retransmissió de Juan Carlos Rivero a TVE. La seva manera de narrar, lluny de passar desapercebuda, s'ha convertit en tot un fenomen habitual durant els encontres importants. Ahir, a la final de la Nations League davant Portugal, Rivero va tornar a ser protagonista, encara que no precisament per la seva brillantor al micròfon.

La confusió amb els noms, protagonista de la nit

El duel entre Espanya i Portugal prometia emocions fortes i una gran expectació, però hi va haver un detall que va desviar l'atenció de molts aficionats: la quantitat de vegades que el narrador de TVE va confondre Lamine Yamal amb Nico Williams. Aquesta confusió, que no és nova a les retransmissions de Rivero, va provocar una allau de crítiques i comentaris a Twitter. La xarxa social es va omplir de missatges, molts d'ells entre la indignació i la resignació, preguntant-se si el que va passar havia estat una de les pitjors nits del narrador.

Alguns comentaris ironitzaven sobre l'actuació de Rivero: "Potser ahir va ser una de les pitjors narracions de Juan Carlos Rivero o són coses meves? Estava en mode fallon, en molts compassos del partit confonia Nico amb Lamine i fallava en jugadors". Altres usuaris, en to més burleta, destacaven que “el millor de la nit ha estat Juan Carlos Rivero confonent Leao amb Nico i gairebé anomenant Cucaracha a Cucurella”. La sensació general era que el narrador anava encadenant errors, provocant incredulitat en els espectadors.

Twitter esclata: de la confusió al meme

La retransmissió es va convertir ràpidament en tendència a Twitter, amb desenes de missatges en què es relataven els errors de Juan Carlos Rivero al llarg del partit. Hi va haver qui assenyalava que "Rivero cantant passada per a Nico quan ja l'havien canviat i a més era a la banda dreta em sembla tremendo per cert", mentre que altres no donaven crèdit a la confusió constant: “Rivero deia els noms a l'atzar… anomenava Lamine a Nico i Nico a Zubimendi… té bemolls la cosa”.

El desconcert era tal que alguns aficionats arribaven a fer broma amb la possibilitat que el narrador ho fes expressament: “No sé ni quantes vegades ha anomenat Juan Carlos Rivero Lamine a Nico… i ara anomena Nico a Lamine quan ja Nico ni és al camp. Ho ha d'estar fent expressament”. I és que, malgrat el nivell d'exigència de l'encontre, l'atenció de molts va acabar desviada a la retransmissió, fins al punt que un aficionat assegurava: “El millor d'aquesta nit de futbol és que he après on juguen tots els jugadors que han jugat la final. Ets molt dolent Juan Carlos Rivero. Anomenaves Nico Williams sense ser al camp. Aquest home és una pena. Riu tothom”.

Les crítiques a Juan Carlos Rivero pels seus errors en la narració no són noves. Des de fa anys, el seu nom apareix en memes i comentaris cada vegada que es disputa un partit important de la selecció espanyola. El d'ahir va ser només una mostra més d'un problema que, lluny de corregir-se, sembla haver-se accentuat.

“El de Juan Carlos Rivero a la retransmissió del partit Portugal-Espanya confonent cada dos per tres Nico i Lamine és de traca, i el pitjor és que després de canviar Nico i tocava la pilota Lamine, el confonia amb Nico, en fi, un desastre rere l'altre”, resumia un usuari a Twitter, reflectint el sentir general de la comunitat.

Cal recordar que, per sort o per desgràcia, RTVE serà l'encarregada de retransmetre els partits de la pròxima Copa del Món, que se celebrarà a l'estiu del 2026.