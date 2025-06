El Lobo Carrasco esclata contra Luis de la Fuente per Lamine Yamal: 'Jo mai...'

Les grans nits de futbol no només deixen gols i emocions, sinó també anàlisis i debats que poden marcar el pols de l'opinió pública durant dies. La final de la Nations League disputada ahir a la nit a l'Allianz Arena entre Espanya i Portugal ja és història, però el partit continua generant reaccions intenses entre aficionats i experts.

La selecció espanyola arribava a la final amb la moral pels núvols després d'haver eliminat França a semifinals. Molts analistes situaven Espanya com a favorita per revalidar el títol de la Nations League i tancar així una etapa de transició amb un èxit rotund. Tanmateix, la pressió d'una final, sumada al poder físic i la qualitat de Portugal, va convertir l'enfrontament en una prova de màxima exigència per al grup dirigit per Luis de la Fuente. Des de l'inici va quedar clar que no seria un partit senzill, i que cada detall seria determinant.

La substitució de Lamine Yamal: origen de la polèmica

El gran focus de debat després del partit no ha estat només l'empat i la derrota a la tanda de penals, sinó la decisió del seleccionador de substituir Lamine Yamal al tram final de la pròrroga. El jove talent del FC Barcelona, tot i que va tenir una actuació més discreta que en partits anteriors, continuava sent vist com una peça clau per la seva capacitat de desequilibri en qualsevol jugada. El seleccionador va optar per donar-li descans i buscar altres alternatives en atac, una decisió que no va convèncer tothom i que ha estat especialment criticada per un dels analistes més mediàtics del país.

Lobo Carrasco alça la veu: una crítica contundent en directe

Només acabar el partit, la polèmica va arribar als estudis de El Chiringuito, on Francisco “Lobo” Carrasco va expressar el seu desacord amb la gestió dels canvis per part de Luis de la Fuente. L'exfutbolista i tertulià va deixar clara la seva postura: no hauria substituït Lamine Yamal en cap cas, i va defensar que la seva qualitat pot marcar diferències fins i tot en els moments de màxima tensió, com una pròrroga d'una final internacional.

Carrasco va insistir que, tot i que Nuno Mendes, el millor del torneig, va saber dificultar el joc de Yamal, un jugador d'aquest talent sempre és capaç de resoldre partits igualats. Per al Lobo, deixar fora un futbolista tan desequilibrant quan el duel s'encaminava als penals és una aposta massa arriscada.

La decisió de Luis de la Fuente de seure Lamine Yamal ha estat interpretada per molts com un excés de precaució. El seleccionador buscava possiblement cames fresques i conservar l'equilibri defensiu, però la substitució d'un dels jugadors més determinants de la selecció pot haver restat opcions de sorprendre una Portugal que havia patit per frenar les seves incursions per banda. A més, el fet que Espanya arribés a la tanda de penals sense alguns dels seus millors llançadors va augmentar la pressió sobre futbolistes menys acostumats a aquestes situacions límit, com es va veure en l'errada de Morata.

D'altra banda, la gestió de la banqueta en els moments clau d'un gran torneig sempre és motiu de debat, i el mateix vestidor espanyol ha quedat marcat per les crítiques externes. Per a molts aficionats, el canvi de Yamal simbolitza un excés de conservadorisme en un partit que demanava atreviment i talent fins a l'últim minut.