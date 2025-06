Els dos futbolistes que tenen tots els números per marxar del Tenerife

No és estrany que cada estiu sorgeixin autèntiques revolucions a la plantilla dels equips que acaben de descendir de categoria. El CD Tenerife, després d'un any complicat a LaLiga Hypermotion, s'enfronta a una situació que obliga la direcció esportiva a prendre decisions clau en les pròximes setmanes. La pressió per ajustar el pressupost, sumada a l'interès d'altres clubs per diversos dels seus millors jugadors, col·loca el club chicharrero a l'epicentre del mercat de fitxatges de Segona Divisió.

La temporada acabada de finalitzar ha deixat empremta a l'illa. El Tenerife, que fa no gaire lluitava per l'ascens a Primera, ha vist com el seu projecte s'ensorrava en pocs mesos. El descens ha obligat el club a replantejar la seva fulla de ruta, prioritzant la viabilitat econòmica i la regeneració del grup. En aquest context, els futbolistes més destacats s'han convertit automàticament en peces molt cotitzades al mercat de LaLiga Hypermotion.

La política del club, segons paraules de Felip Miñambres, passa per donar sortida únicament a aquells jugadors pels quals arribin ofertes fermes. Mentrestant, es busca reduir la plantilla i donar més protagonisme als joves del filial, sense tancar la porta que els futbolistes més importants continuïn si el mercat no acaba de moure's.

| CD Tenerife

Diarra i Luismi Cruz, a l'aparador

D'entre els noms que més interès han despertat, destaquen Yussi Diarra i Luismi Cruz. Tots dos han estat peces clau al Tenerife i el seu rendiment no ha passat desapercebut per als equips de la categoria. Diarra, migcampista de gran desplegament físic, ha estat un dels més regulars del planter tinerfeny i el seu creixement professional ha despertat l'interès d'almenys set clubs de Segona Divisió, segons han avançat diversos mitjans regionals.

El mateix jugador ha reconegut públicament el seu desig de continuar competint a la categoria de plata per seguir amb la seva progressió, deixant clar que una sortida a la recerca de minuts i estabilitat és l'opció preferida tant per a ell com pel seu entorn.

Luismi Cruz, per la seva banda, és un altre dels actius de més valor al mercat. La seva polivalència a la zona ofensiva, unida a la seva capacitat per trencar línies i aportar dinamisme, l'han convertit en objectiu de diversos projectes ambiciosos de la divisió. Encara que fins ara no hi ha propostes formals, sí que existeix un interès creixent i les converses als despatxos són a l'ordre del dia. Han sonat equips com el Racing de Santander.

A hores d'ara, el Tenerife no ha rebut ofertes oficials per cap dels dos futbolistes. Felip Miñambres, director esportiu de l'entitat, ha estat molt clar: "Una cosa és que agradin els jugadors, i segur que Diarra i Luismi agraden a gairebé tots els equips de Segona, però una altra cosa és posar una oferta damunt la taula. Hi ha una diferència". Així, el club només contempla la sortida si realment es materialitza una proposta econòmica que compensi la seva marxa.

El pla de la direcció esportiva passa per aprofitar el valor de mercat d'ambdós jugadors en cas de rebre propostes serioses. El club prefereix un traspàs a una nova cessió, buscant obtenir un rèdit econòmic que ajudi a equilibrar els comptes després del descens. No obstant això, si finalment no arriben ofertes satisfactòries, el Tenerife està disposat a comptar amb ells en una plantilla més reduïda, tirant de canterans i fent un esforç per mantenir el bloc competitiu.