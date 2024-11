El Doctor Cugat revela el principal problema d'Ansu Fati

per Info Blaugrana

Després d'una nova lesió d'Ansu Fati, aquesta vegada al bíceps femoral, el doctor Ramón Cugat, cirurgia encarregat de portar l'operació d'Ansu Fati afirma que el genoll està al 100% i que l'operació va ser un èxit, però assegura que el problema va estar en la recuperació del futbolista, una rehabilitació que no el va acabar de convèncer.

“El que li va passar a Ansu Fati és que es va esforçar massa, entrenant dues vegades al dia en lloc d'una, això va provocar que se li inflés el genoll. El problema no va ser l'operació, sinó la rehabilitació", va insistir. I és que Ansu Fati va tenir diverses recaigudes després d'operar-se que el va mantenir dos anys lluny dels terrenys de joc.

"El que va passar va ser que els punts es van obrir pel fet que el mateix jugador entrenava molt dur, entrenant dues vegades al dia en lloc d'una, cosa que va provocar que el genoll s'inflara" tornava a indicar el doctor Cugat.

Ansu Fati, sense ritme i sense confiança

Sens dubte estem davant d'un dels casos més tristos que ens ha deixat el futbol després d'aquell fatídic 7 de novembre de 2020 en què una jugada fortuïta amb Aissa Mandi, jugador del Betis, Ansu queia lesionat després de doblegar-se completament el genoll.

Després de diverses operacions, moltes recaigudes i haver d'afrontar això després que tothom parlés meravelles sobre un jugador que apuntava molt alt al futbol europeu.

Després d'una rehabilitació intensa i possiblement amb un excés de càrrega per intentar tornar com més aviat millor va derivar en més lesions que el van tenir més temps sense jugar. La seva cessió a Anglaterra va ser desaprofitada perquè Ansu segueix lluny del ritme que s'exigeix avui dia i actualment està sense aquest ritme i sense aquesta confiança.

El sou, un problema gran per al Barça

Des del club consideren que ja ha tingut prou oportunitats i que als seus 21 anys i després de l'historial del jugador s'entén que el millor és una sortida. Al Barça són conscients que cap club no pot pagar un traspàs per un jugador que ara mateix no t'ofereix cap garantia pel que fa a rendiment pel que una cessió és l'opció més viable.

Encara que al Barça els agradaria una venda definitiva reconeixen que és molt difícil que algun club pagui alguna cosa però el més important és desfer-se del seu desorbitat sou que es troba al voltant dels 14 milions d'euros bruts, unes xifres inassumibles per un jugador que no hi és rendint ni aportant res dins del camp.

Ansu Fati té contracte fins al 2027 després de la seva darrera renovació i el jugador busca jugar. Tot i que va fer la pretemporada amb la intenció de guanyar-se un lloc amb Flick, sap que el tècnic prioritza altres jugadors i s'haurà de buscar una sortida.