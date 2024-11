Gir de 180 graus amb Ansu Fati: Accepta l'oferta, se n'anirà a l'hivern

El cas Ansu Fati segueix un dia més i és que són moltes les notícies d'una sortida del futbolista. Un vell anhel com el Sevilla FC de García Pimienta vol fitxar-lo per a aquest mes de gener quan s'obri el mercat hivernal. El Barça ho veu amb molt bons ulls sempre que sigui en forma de cessió i en cas que es revaloritzi pugui tornar al club el proper any.

La decisió ara està en mans del futbolista que sap que ni està tenint oportunitats al Barça ni en tindrà en el futur immediat perquè Hansi Flick ja té el sistema i l'encaix de l'equip perfecte que a més li funciona de meravella.

Ansu Fati no entra als plans d'Hansi Flick

Ansu Fati és un jugador que tots els culers tenia com a gran esperança de futur fa uns anys quan un nen de 16 anys enlluernava el món del futbol. Tot i això, una tràgica lesió de lligament creuat al seu genoll ho va fastiguejar tot i a partir d'aquí Ansu no tornaria a ser ni de prop el futbolista que era abans de la lesió.

Actualment és molt lluny de la forma física i del ritme competitiu que tenen la resta dels seus companys i no entra ni encaixa en la forma de joc i sobretot de pressió alta constant amb repetits esforços durant els noranta minuts. Ansu és un jugador d'àrea encara que pot jugar d'extrem però Flick ja té confeccionat el seu onze ideal i Ansu no entra als plans.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

El Sevilla, una oportunitat d'or per redimir-se

Si Ansu Fati vol revenja i tornar a destacar al futbol no hi ha millor club per fer-ho que el Sevilla, per moltes raons. Ansu Fati es va criar al planter del Sevilla abans d'arribar a la Masia, és un equip de La Lliga que coneix perfectament perquè va jugar contra ells, l'idioma i la cultura és la mateixa i sobretot l'entrenador, García Pimienta el coneix de meravella perquè va estar més de 30 anys a les categories inferiors del Barça tant de jugador com d'entrenador a la base fins arribar al filial del Barça.

Ansu té l'oportunitat en un equip minvat per la situació financera i econòmica del club, la pèrdua de jugadors importants i una situació complicada esportivament per a una institució que els darrers anys ha jugat Champions League i ha guanyat Europa League en repetides ocasions.

Ansu Fati té una clàusula amb el Barça fins al 2027 i un valor de mercat no superior als 30 milions d'euros. El gran problema és que el seu sou és de 14 milions bruts, cosa que preocupa molt el club ja que no es pot permetre pagar aquest salari per un jugador intranscendent en aquests moments a l'equip, per això la necessitat de cedir-lo perquè recuperi el seu valor i així poder fer caixa amb ell.