És l'objectiu número 1 de Marcelino perquè el Vila-real jugui la Champions

El Vila-real afronta aquesta temporada amb un objectiu clar: assegurar la quarta plaça que dóna accés a la Champions League. Actualment, l'equip de Marcelino García Toral ocupa aquesta posició a la taula, però les lesions podrien començar a complicar el camí. Amb diversos jugadors clau fora d'acció, el tècnic busca reforços al mercat hivernal a la parcel·la d'atac per mantenir les aspiracions europees intactes.

En aquest ordre d'idees, Gonçalo Guedes es perfila com el principal objectiu del Vila-real per reforçar el seu atac al gener, segons ha informat El Nacional. L'extrem portuguès no entra als plans del Wolverhampton aquesta temporada, on amb prou feines ha disputat 123 minuts a la Premier League. La seva sortida és una oportunitat per al submarí groc, que necessita cobrir les baixes d'Ilias Akhomach, lesionat de gravetat, i d'Ayoze Pérez i Nicolás Pepé, tots dos amb problemes musculars.

La relació entre Guedes i Marcelino és un factor clau en aquesta possible operació. Durant la seva etapa al València, el portuguès va viure alguns dels millors moments de la seva carrera sota les ordres del tècnic asturià. A més, Guedes ja sap què és jugar al Vila-real, on va estar cedit la temporada passada, deixant bones sensacions en el seu breu segon pas per LaLiga, també amb l'asturià d'entrenador. De fet, Marcelino és amb el míster que més participació ha tingut, 99 duels, amb què més gols ha anotat, 17, i amb qui més assistències ha repartit, 18.

| @VillarrealCF

Els Wolves, disposats

El Vila-real necessita una solució immediata per suplir les absències als extrems, i Gonçalo Guedes sembla encaixar perfectament al perfil buscat. La seva capacitat per desequilibrar, la seva experiència a Espanya i el coneixement de l'equip el converteixen en una opció ideal. Per la seva banda, el Wolverhampton estaria disposat a negociar una cessió que beneficiï les dues parts, alleujant la seva massa salarial i permetent al jugador recuperar protagonisme.

Marcelino confia que Guedes pugui marcar la diferència a la segona meitat de la temporada. La seva incorporació reforçaria un atac que ha patit baixes importants, permetent al Vila-real mantenir la seva competitivitat a LaLiga. Amb la seva velocitat, regat i capacitat per generar ocasions, el portuguès podria ser el fitxatge clau per assegurar la classificació a la Champions.

Tot i que l'operació encara no està tancada, les negociacions ja estan en marxa i tot apunta a un desenllaç positiu. L'afició groga espera amb il·lusió el retorn de Gonçalo Guedes, un jugador que ja va demostrar la vàlua amb la samarreta del Vila-real. Si se'n concreta l'arribada, serà un moviment estratègic que podria marcar el rumb de la temporada.