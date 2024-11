Nova lesió d'Ansu Fati, el Barça preocupat: ¿Quan tornarà?

Aquesta notícia és un cop dur per al jove davanter del Barça, que ha vist com les lesions han frenat la seva prometedora carrera des que va irrompre al primer equip amb un nivell impressionant. Des del seu debut al futbol professional el 2019, Ansu Fati ha hagut d'enfrontar-se a contínues interrupcions en la seva progressió a causa de problemes físics. Fins ara, ja s'ha perdut 125 partits per diverses lesions, una xifra alarmant per a un jugador de només 21 anys.

Aquesta nova lesió, ara al bíceps femoral de la cama dreta, se suma als problemes físics que ja havia patit Ansu en aquesta campanya. En pretemporada, l'atacant també va haver de bregar amb molèsties a la planta del peu dret, una malaltia que li va impedir fer la gira pels Estats Units amb la resta de l'equip, perdent-se fins a cinc partits. La falta de ritme li ha passat factura en aquests primers mesos de competició, en què ha quedat relegat en el rol de protagonista que se n'esperava al Barça, especialment davant la competència amb jugadors en gran forma com Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski.

| FCB

Pel Barça, la situació d'Ansu Fati representa una preocupació constant. Les lesions han estat el seu gran enemic des del seu greu problema de genoll el 2020, una lesió que va canviar el rumb de la seva carrera. Des d'aleshores, Ansu ha tingut dificultats per trobar continuïtat i recuperar la confiança que mostrava als inicis. Aquesta és la segona vegada que pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, una zona que ja li va portar problemes l'any passat quan jugava cedit al Brighton. En aquella ocasió, el davanter espanyol va estar més de dos mesos fora d'acció, cosa que va afectar el seu rendiment a la Premier League i, en conseqüència, el seu desenvolupament com a jugador. Ara estarà quatre setmanes de baixa.

Més obstacles per a Ansu Fati

La situació d'Ansu Fati és delicada, i el seu futur al Barça cada cop és més incert. Si bé el club continua confiant en el seu potencial, la manca de continuïtat a causa de les lesions planteja dubtes sobre la seva capacitat per assentar-se a l'equip i convertir-se en una peça fonamental. Cada nova lesió l'allunya una mica més d'aquest objectiu, i el seu protagonisme al conjunt culer es veu cada cop més amenaçat.

La manca d'un diagnòstic clar i d'una solució definitiva per als problemes físics també ha generat preocupació en l'afició i el cos tècnic. Aquesta temporada amb prou feines havia pogut participar en 158 minuts repartits en 7 duels.

Ara, Ansu Fati haurà de centrar-se en la recuperació per intentar tornar en les millors condicions possibles. Tot i això, amb cada nova lesió, el camí cap a la seva consolidació al Barça es fa més complicat. Tant el club com els aficionats esperen que aquesta sigui l'última vegada que vegin Ansu allunyar-se del camp per problemes físics, però el seu historial de lesions suggereix que la recuperació haurà de ser portada amb una precaució extrema per evitar més recaigudes en el futur.