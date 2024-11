Íñigo Martínez parla clar sobre la seva renovació: 'El contracte...'

Iñigo Martínez s'ha consolidat com la gran referència defensiva del Barça aquesta temporada, sorprenent tant l'afició com el cos tècnic. El central basc, de 33 anys, ha demostrat un nivell excepcional en el segon any com a blaugrana, convertint-se en un pilar fonamental per a l'equip. Al costat de Marc Casadó, ha estat una de les grans revelacions de la temporada, mostrant lideratge i regularitat a cada partit.

Martínez, el contracte del qual amb el Barça finalitza el juny del 2025, ha estat objecte de nombroses preguntes sobre el seu futur. A la prèvia del duel de Champions contra el Brest, el defensa va ser contundent en ser qüestionat sobre la seva possible renovació. "El contracte no m'ho plantejo. És una de les coses que es pot fer despistar i no centrar-se en el que has de fer", va afirmar, deixant clar que la seva prioritat és mantenir el focus en el seu rendiment.

Aquesta temporada, Iñigo Martínez ha destacat per la seva solidesa a la defensa, acumulant estadístiques que reforcen la seva importància a l'equip. Ha disputat 90% dels minuts disponibles a Lliga i Champions, liderant en intercepcions i duels guanyats. A més, ha estat clau en diversos partits importants i ha mostrat la seva capacitat per adaptar-se a les exigències del Barça.

Tot i el seu bon rendiment, el futur del central continua sent incert. L'entrenador Hansi Flick va apuntar recentment que el més lògic seria que el club li oferís una extensió de contracte. Tot i això, Martínez no es vol precipitar. "Em centro en la meva feina, en gaudir i a aprofitar les oportunitats del míster. Em centro a competir al màxim", ha afegit, evidenciant el seu compromís amb l'equip més enllà de la seva situació contractual.

Jugador clau per a Hansi Flick

El jugador també va deixar oberta la possibilitat que, en cas de no renovar, el pas pel Barça sigui recordat com una etapa positiva. " Si arriba bé i si no, podré dir que he estat dos anys al Barça", va concloure, mostrant maduresa i serenitat davant les especulacions. El Barça, per la seva banda, haurà de valorar si renova un dels seus defensors més destacats o si decideix deixar-lo marxar de franc. La decisió no sols dependrà del seu rendiment, sinó també de la planificació econòmica del club i la seva política de reforços.

Mentrestant, Iñigo Martínez segueix centrat en l'aspecte esportiu, consolidant-se com un líder a la defensa del Barça. El seu futur, encara que incert, estarà marcat per l'impacte que ha deixat aquesta temporada al club i als seus seguidors. De moment, ha estat l'home més utilitzat a totes les competicions per Hansi Flick.