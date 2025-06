Doble cop dur del Benfica al Real Betis: Adéu als plans de Pellegrini

La planificació del Real Betis per a la pròxima temporada afronta un gir inesperat en ple mes de juny, quan la direcció esportiva verd-i-blanca treballa intensament per armar un projecte ambiciós que retorni el club a la lluita europea. L'agenda bètica estava marcada per dues operacions clau que, si s'haguessin concretat, haurien canviat el rumb de l'equip de Manuel Pellegrini. Tanmateix, la irrupció del Benfica ha suposat un cop dur als despatxos d'Heliòpolis, obligant l'entitat sevillana a reajustar objectius i prioritats de mercat.

El retorn somiat que no serà: Joao Félix tria el camí de tornada a casa

En els darrers anys, el Real Betis s'ha caracteritzat per fer apostes arriscades al mercat de fitxatges, sempre amb l'objectiu de fer un salt qualitatiu a la seva plantilla. Una de les grans il·lusions d'aquest estiu era la possibilitat d'incorporar un davanter amb talent internacional, capaç de marcar diferències en els grans escenaris. El nom de Joao Félix feia setmanes que circulava a la premsa nacional i internacional, generant un clima d'expectació entre l'afició bètica.

La realitat, però, s'ha imposat. L'atacant portuguès ha deixat clar que la seva prioritat és tornar al Benfica, el club on es va formar i va arribar a l'elit europea. Després d'una temporada complicada, sense estabilitat al Chelsea ni protagonisme al Milan, el futbolista vol retrobar la seva millor versió en un entorn conegut. Malgrat els interessos de diversos clubs de LaLiga, inclosa la proposta bètica, el mateix Joao Félix ha transmès el seu desig de tornar a Lisboa, truncant així els plans del Betis de comptar amb una estrella mediàtica per liderar el seu atac a l'Europa League.

Altimira, una altra joia a la mira de Les Àguiles

No és l'únic contratemps per al Betis en la seva relació amb el mercat portuguès. El Benfica no només ha guanyat la cursa per Joao Félix, sinó que també ha posat els ulls en un dels jugadors més prometedors del conjunt sevillà: Sergi Altimira. El migcampista català, arribat el 2023 i renovat recentment fins al 2029, ha estat un dels motors de l'equip de Pellegrini, signant una temporada excel·lent amb 32 partits i guanyant-se la confiança del cos tècnic.

L'evolució d'Altimira no ha passat desapercebuda a Europa. Tant Benfica com Porto han preguntat per la situació del migcampista, tot i que per ara, segons Estadio Deportivo, des d'Heliòpolis mantenen una postura ferma: no sortirà per menys de 15 milions d'euros i la seva clàusula supera els 40 milions. A hores d'ara, el mateix jugador sembla poc inclinat a marxar cap a Portugal, però la insistència de les ‘àguiles’ i el potencial del seu projecte podrien reobrir el cas en les pròximes setmanes, especialment si es produeix alguna venda important a Lisboa.

El doble revés encaixat pel Betis al mercat de fitxatges obliga Pellegrini i la seva direcció esportiva a repensar part de la seva planificació. La prioritat immediata passa per reforçar diverses posicions sensibles com la porteria, el lateral esquerre i la davantera, a més de blindar futbolistes clau davant l'assetjament de clubs estrangers. L'aposta del club per mantenir Altimira, la polivalència i la capacitat de sacrifici del qual han resultat vitals en la darrera campanya, és una de les grans certeses en aquest període d'incertesa.