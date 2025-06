Burgos i Real Sporting es barallen per una de les sensacions de Segona

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges a la Segona Divisió espanyola torna a situar-se al centre del focus mediàtic, especialment quan un dels jugadors més cotitzats de la categoria entra en escena. En les darreres setmanes, la pugna entre diversos clubs històrics per fer-se amb un futbolista que ha estat peça clau per al seu equip ha generat un clima d'incertesa, rumors i moviments que mantenen en suspens les seves aficions. Un procés que, lluny de resoldre's ràpidament, alimenta l'expectació de cara a l'inici de la pròxima temporada.

Dos projectes ambiciosos que busquen fer un salt de qualitat

Burgos CF i Real Sporting afronten el mercat estival amb una fulla de ruta molt clara: ambdós equips volen reforçar les seves plantilles per aspirar a cotes més altes a LaLiga Hypermotion 2025/2026. Mentre que el Burgos ha fet una aposta econòmica forta per convèncer un dels extrems més desitjats del campionat, l'Sporting no llença la tovallola i manté l'esperança d'incorporar un futbolista que podria elevar el nivell ofensiu de l'equip.

Segons ha revelat el periodista @AngelGarcia a Twitter, el Burgos CF ha llançat una oferta de “molta pasta” per fer-se amb Ivan Chapella, tot i que el Real Sporting segueix molt pendent de l'operació i no descarta moviments d'última hora. El retard en l'oficialitat del fitxatge és un fet que ha reactivat la il·lusió a Gijón, on la direcció esportiva segueix tancant altres prioritats en defensa i atac mentre somien amb el cop d'efecte que suposaria aquest fitxatge.

| La Liga Hypermotion

Ivan Chapella, el jugador que tothom vol

El protagonista d'aquest pols és Ivan Chapella, extrem esquerre de 25 anys i un dels noms propis de l'últim curs a la categoria de plata. Després de finalitzar contracte amb l'Eldense, on ha estat el futbolista amb més valor de mercat de l'equip i peça clau tot i el descens a Primera RFEF, Chapella ha despertat l'interès de diversos equips de Segona per la seva capacitat per desbordar, la seva verticalitat i el seu olfacte de gol.

Format en equips com Valencia, Málaga i Cádiz, l'extrem ha acumulat experiència també en clubs com Unionistas de Salamanca i Eldense. En les seves dues últimes temporades ha deixat xifres notables: 14 gols en 72 partits, la majoria partint des de la banda, fet que el converteix en una de les peces més cobejades de l'estiu.

El seu perfil no és nou per als grans clubs del futbol espanyol: el 2015 va ser internacional sub-17 amb Espanya, una dada que parla del talent precoç que ja apuntava en els seus primers anys de formació.

El rendiment de Chapella a l'Eldense ha estat inqüestionable, fins i tot en un context de dificultat col·lectiva que va acabar amb el descens del club a Primera RFEF. La seva capacitat per marcar diferències als metres finals, associar-se en curt i generar perill en transicions l'han fet brillar amb llum pròpia. No només ha estat el jugador més valorat de l'Eldense, sinó també un dels atacants més regulars de la lliga, participant en més d'un terç dels gols de l'equip en les dues últimes temporades.