Marcelino es fixa en el futbol català: Un jugador del Sabadell, a prop del Villarreal

El talent jove del futbol català continua guanyant protagonisme en el panorama nacional i despertant l’interès d’equips històrics de LaLiga. En plena reconstrucció de plantilles i amb la mirada posada en futures estrelles, els clubs de l’elit busquen reforços que assegurin rendiment immediat i projecció a mitjà termini. L’última gran operació té com a protagonista un dels jugadors més prometedors del CE Sabadell, que està molt a prop de fer el salt a un club de referència com el Villarreal CF.

La temporada 2024/2025 serà recordada a Sabadell com la campanya de la il·lusió recuperada. Després d’anys complicats en l’àmbit esportiu i institucional, l’equip arlequinat ha aconseguit un meritori ascens a Primera RFEF, retornant l’esperança a una afició entregada. Bona part de l’èxit ha arribat gràcies a l’aposta per la pedrera i el desenvolupament de futbolistes locals, entre els quals destaca un nom propi que ha captivat propis i estranys per la seva qualitat i maduresa tot i la seva joventut.

Pau Fernández, nascut a Sant Esteve Sesrovires el 2005, ha protagonitzat una ascensió fulgurant. Format a l’Igualada, va arribar al Sabadell fa tot just dos anys, i en només tretze mesos ha passat de les categories inferiors al primer equip, signant actuacions d’enorme mèrit tant a la lliga regular com als exigents playoffs d’ascens.

Durant la present campanya, Pau Fernández ha disputat 27 partits oficials amb el primer equip del Sabadell, consolidant-se com un dels ídols de l’afició arlequinada. La seva polivalència defensiva, capacitat d’anticipació i desplegament físic han estat claus en els esquemes del tècnic David Movilla. Amb més de 1300 minuts jugats i 12 titularitats en un any en què el club ha lluitat fins al final, Fernández ha demostrat que pot rendir sota pressió, aportant també en la sortida de pilota i en les transicions ofensives.

El jove lateral esquerrà destaca, a més, per la seva capacitat per incorporar-se a l’atac i la seva fiabilitat en l’u contra u. En la campanya anterior va arribar a acumular més de 2500 minuts, repartits entre el Juvenil, el filial i el primer equip, cosa que evidencia la confiança que el club va dipositar en el seu desenvolupament.

Un ascens, un rècord històric i l’interès del Villarreal

L’importància de Pau Fernández al vestidor va més enllà dels números. El 2023, va ser convocat amb la selecció espanyola sub-19, convertint-se en el primer futbolista del Sabadell en 41 anys a aconseguir aquesta distinció internacional. Aquesta fita reflecteix el salt de qualitat que han experimentat tant el jugador com la cantera arlequinada.

Segons ha informat el periodista @AngelGarcia a Twitter, el Villarreal CF tindria ja tancada l’arribada de Pau Fernández per al seu filial. El club castellonenc, conegut per la seva política de captació de joves talents, aposta així per un dels laterals esquerrans amb més projecció del futbol català. Fernández arriba a Miralcamp en un context de renovació: Cristo Romero no renovarà i Arnau Solà torna al Girona, deixant dues vacants al lateral esquerre del Villarreal B, una de les quals serà ocupada pel jove català.