Jugadora de futbol amb uniforme del FC Barcelona i braçalet de capitana davant l'escut del club en un estadi.
Alexia Putellas i l'escut del Barça | @FCBfemeni, XCatalunya
Esports

El director esportiu del Barça trenca el seu silenci sobre el contracte d'Alexia: 'Té...'

L'estiu ha estat molt complicat per a la secció femenina del Barça i també preocupa el que pugui passar el 2026, amb el futur de moltes jugadores a l'aire

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

El FC Barcelona Femení enceta un curs marcat per la incertesa que envolta la confecció de la plantilla. Els dubtes de l’afició creixen després d’un estiu amb nombroses baixes, un únic fitxatge confirmat i diversos contractes de figures clau propers a expirar.

La direcció esportiva, encapçalada per Marc Vivés, ha hagut de gestionar un mercat complex, en què han marxat futbolistes de pes com Engen, Fridolina Rolfö o Bruna Vilamala. També han deixat el club joves amb projecció com Jana Fernández i Lucía Corrales. L’única incorporació rellevant ha estat Laia Aleixandri, un reforç de qualitat però insuficient per equilibrar la balança de movimen.ts. Actualment, la plantilla té només 18 jugadores inscrites per afrontar una temporada amb quatre competicions a l’horitzó

Vivés defensa un model amb protagonisme per a la pedrera

El director esportiu ha reconegut la preocupació que generen les xifres, tot i que veu una oportunitat en la situació. Segons ha explicat, el club pretén accelerar la integració de talents joves formats a La Masia; això permetria ampliar opcions i refrescar la dinàmica de l’equip de Romeu. L’estratègia respon a una necessitat competitiva i també a una realitat econòmica: l’entitat admet no poder igualar ofertes que arriben des d’altres lligues amb més capacitat d’inversió.

Muntatge amb Johan Cruyff, Alexia Putellas a l'esquerra de la imatge i l'escut del FC Barcelona a la dreta
Alexia Putellas i l'escut del Barça | @FCBarcelona, XCatalunya, Alexia Putellas

Alexia Putellas i l’any opcional al seu contracte

El nom d’Alexia Putellas, Pilota d’Or en dues ocasions, concentra gran part del debat. El seu contracte expira el 2026, tot i que inclou un any opcional vinculat a objectius pactats. Vivés ha assegurat que aquesta clàusula està contemplada en la planificació i que es respectarà si ambdues parts coincideixen en la seva continuïtat. El dirigent ha insistit que els contractes es compleixen i ha subratllat la voluntat de garantir estabilitat al voltant de la capitana culer, una figura imprescindible en el projecte esportiu.

No només Alexia genera inquietud. Futbolistes com Mapi León, Salma Paralluelo, Ona Batlle, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen i Cata Coll també finalitzen contracte el 2026. La gestió d’aquestes renovacions marcarà el futur immediat del Barça Femení, que a més ha d’afrontar un calendari carregat amb la Lliga F, Copa de la Reina, Supercopa i Champions. El risc d’afrontar aquests tornejos amb una plantilla curta augmenta la importància de blindar les seves referents.

Un equilibri entre ambició i sostenibilitat econòmica

Vivés ha recalcat que el FC Barcelona seguirà sent competitiu, però ha acceptat que la lluita contra gegants europeus obliga a prioritzar la cantera i la gestió responsable dels recursos. El club confia que el talent emergent es combini amb l’experiència de les estrelles, mantenint un bloc capaç de lluitar per tot. En aquest context, l’estabilitat d’Alexia Putellas i la resolució de contractes pendents es presenten com el gran desafiament estratègic per mantenir el lideratge en el futbol femení europeu.

