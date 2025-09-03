El director esportiu del Barça trenca el seu silenci sobre el contracte d'Alexia: 'Té...'

El FC Barcelona Femení enceta un curs marcat per la incertesa que envolta la confecció de la plantilla. Els dubtes de l’afició creixen després d’un estiu amb nombroses baixes, un únic fitxatge confirmat i diversos contractes de figures clau propers a expirar.
La direcció esportiva, encapçalada per Marc Vivés, ha hagut de gestionar un mercat complex, en què han marxat futbolistes de pes com Engen, Fridolina Rolfö o Bruna Vilamala. També han deixat el club joves amb projecció com Jana Fernández i Lucía Corrales. L’única incorporació rellevant ha estat Laia Aleixandri, un reforç de qualitat però insuficient per equilibrar la balança de movimen.ts. Actualment, la plantilla té només 18 jugadores inscrites per afrontar una temporada amb quatre competicions a l’horitzó
Vivés defensa un model amb protagonisme per a la pedrera
El director esportiu ha reconegut la preocupació que generen les xifres, tot i que veu una oportunitat en la situació. Segons ha explicat, el club pretén accelerar la integració de talents joves formats a La Masia; això permetria ampliar opcions i refrescar la dinàmica de l’equip de Romeu. L’estratègia respon a una necessitat competitiva i també a una realitat econòmica: l’entitat admet no poder igualar ofertes que arriben des d’altres lligues amb més capacitat d’inversió.
Alexia Putellas i l’any opcional al seu contracte
El nom d’Alexia Putellas, Pilota d’Or en dues ocasions, concentra gran part del debat. El seu contracte expira el 2026, tot i que inclou un any opcional vinculat a objectius pactats. Vivés ha assegurat que aquesta clàusula està contemplada en la planificació i que es respectarà si ambdues parts coincideixen en la seva continuïtat. El dirigent ha insistit que els contractes es compleixen i ha subratllat la voluntat de garantir estabilitat al voltant de la capitana culer, una figura imprescindible en el projecte esportiu.
No només Alexia genera inquietud. Futbolistes com Mapi León, Salma Paralluelo, Ona Batlle, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen i Cata Coll també finalitzen contracte el 2026. La gestió d’aquestes renovacions marcarà el futur immediat del Barça Femení, que a més ha d’afrontar un calendari carregat amb la Lliga F, Copa de la Reina, Supercopa i Champions. El risc d’afrontar aquests tornejos amb una plantilla curta augmenta la importància de blindar les seves referents.
Un equilibri entre ambició i sostenibilitat econòmica
Vivés ha recalcat que el FC Barcelona seguirà sent competitiu, però ha acceptat que la lluita contra gegants europeus obliga a prioritzar la cantera i la gestió responsable dels recursos. El club confia que el talent emergent es combini amb l’experiència de les estrelles, mantenint un bloc capaç de lluitar per tot. En aquest context, l’estabilitat d’Alexia Putellas i la resolució de contractes pendents es presenten com el gran desafiament estratègic per mantenir el lideratge en el futbol femení europeu.