Diego Simeone pren una decisió amb Mouriño i l'hi comunica a Gil Marín

L'Atlètic de Madrid continua treballant en silenci per construir un equip competitiu que pugui disputar títols la pròxima temporada. Diego Simeone sap bé que la solidesa defensiva sempre ha estat un dels pilars fonamentals dels seus èxits anteriors, i en aquesta línia ha pres una decisió important respecte a la defensa matalassera. Després d'avaluar les opcions i el rendiment actual d'alguns jugadors, el tècnic argentí ha comunicat directament al conseller delegat Miguel Ángel Gil Marín el seu veredicte sobre el futur de Santiago Mouriño.

L'equip blanc-i-vermell es troba en plena renovació de la seva línia defensiva. Després de la decisió pràcticament confirmada de no executar l'opció de compra per Clément Lenglet i la més que probable sortida d'Axel Witsel, Simeone es trobava davant la necessitat urgent d'apuntalar la defensa amb futbolistes fiables, capaços d'oferir garanties en una temporada exigent a nivell nacional i internacional.

En aquest marc apareix el nom de Santiago Mouriño, actual defensor del Deportivo Alavés, però amb drets contractuals vinculats a l'Atlètic de Madrid. El jove central uruguaià, que ha militat aquesta temporada al club vitorià, compta amb una opció de recompra favorable a l'Atlètic valorada en tres milions d'euros, xifra que des de la directiva matalassera han decidit abonar en finalitzar aquesta temporada.

Ha convençut el Cholo

Santiago Mouriño ha aconseguit destacar notablement a La Liga amb el Deportivo Alavés. Fins al moment ha disputat un total de 22 partits en lliga i 2 més a la Copa del Rei, mostrant una regularitat i solidesa que han convençut definitivament a Simeone. A més, una de les virtuts més valorades per l'entrenador argentí és la polivalència del defensor uruguaià, capaç d'adaptar-se perfectament com a lateral dret, cosa que aporta versatilitat tàctica al conjunt colchonero.

Precisament, en l'última jornada que va enfrontar l'Atlètic contra l'Alavés, Simeone va poder observar de primera mà les qualitats del defensor. Fonts properes al club assenyalen que el tècnic va quedar "gràtament impressionat" amb el rendiment de Mouriño durant aquell partit. Aquesta actuació hauria estat determinant per a la decisió final, encara que ja feia mesos que seguia de prop la seva evolució.

El retorn de Mouriño suposa una aposta clara per la joventut, solidesa defensiva i un potencial de creixement notable. L'estil de joc de l'uruguaià es caracteritza per la seva capacitat en el joc aeri, rapidesa per anticipar-se als davanters rivals, i una notable sortida de la pilota, característiques molt valorades en l'esquema defensiu de l'Atlètic.

A més, la seva incorporació a l'equip colchonero encaixa perfectament en l'habitual sistema tàctic del "Cholo" Simeone, qui podria alinear-lo tant en una defensa de quatre com en la línia de tres centrals que ocasionalment empra. D'aquesta manera, Mouriño competirà directament amb futbolistes consagrats com José María Giménez i Robin Le Normand, buscant minuts en una defensa que podria completar-se amb l'arribada del Cuti Romero, desig exprés de l'entrenador argentí.

La decisió presa per Diego Simeone i comunicada a Gil Marín no només enforteix la plantilla de l'Atlètic, sinó que a més reforça la política del club d'apostar per futbolistes joves amb projecció i marge de millora. El fitxatge definitiu de Santiago Mouriño per tres milions d'euros podria resultar, a més, una operació rendible considerant el potencial esportiu i econòmic que ofereix el jugador a mitjà termini.