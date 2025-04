Objectiu per a Diego Simeone a l'estiu: Un futbolista que encaixa en el seu estil

L'Atlètic de Madrid té clares les seves prioritats per reforçar la plantilla durant el pròxim mercat d'estiu, i un dels objectius centrals és apuntalar el centre del camp amb un perfil molt específic que encaixi en el sistema tàctic de Diego Simeone. La temporada actual està sent exigent, amb alts i baixos que exigeixen més estabilitat en una posició crucial per als colchoneros.

El conjunt blanc-i-vermell ve d'aconseguir una victòria vital davant el Sevilla FC, demostrant caràcter després de remuntar un partit complicat al Ramón Sánchez-Pizjuán. Encara que van començar perdent amb un gol matiner d'Agoumé, els gols de Julián Álvarez i Pablo Barrios van permetre a l'equip capitalitzar la derrota del Real Madrid i l'empat del Barcelona, acostant-se a la lluita directa per LaLiga.

No obstant això, aquest triomf no oculta la realitat que Simeone continua buscant equilibri al centre del camp. Per aquesta raó, a les oficines del Metropolitano treballen intensament per tancar l'arribada d'un migcampista que compleixi amb les exigències del tècnic argentí.

Luis Milla, objectiu 'low cost' per a l'Atlètic

Entre els noms que han sorgit recentment destaca Luis Milla, migcampista madrileny actualment al Getafe CF. Així ho assegura la Cadena COPE. El seu fitxatge ja va estar a l'agenda blanc-i-vermella en temporades anteriors, però no es va poder concretar a causa de diferències econòmiques entre clubs. Ara, segons recents informacions, l'Atlètic reprendrà les converses amb l'entitat azulona a la recerca d'un acord raonable.

Milla, fill del mític futbolista espanyol dels anys 90, encara té contracte amb el Getafe fins al 2026, cosa que implica una negociació complexa però viable, ja que el seu valor de mercat no és excessivament alt en aquest moment. A més, el club madrileny valora la seva experiència i coneixement del futbol espanyol com a factors clau per a la seva ràpida adaptació a l'esquema tàctic del Cholo Simeone.

El migcampista ha disputat 29 partits en l'actual temporada amb el Getafe, sumant un gol i tres assistències. Encara que aquestes xifres no semblen molt cridaneres a primera vista, Simeone valora més l'aportació defensiva i la capacitat per organitzar el joc des del darrere, atributs on Luis Milla es destaca especialment.

La seva trajectòria fins ara mostra una clara evolució. Formant-se en clubs com Majadahonda i Atlètic de Madrid (categories juvenils), va passar posteriorment per equips com Rayo Vallecano B, Fuenlabrada i Tenerife, sent aquest últim el seu trampolí al futbol professional en Segona Divisió. Després de tres temporades a les Illes Canàries, va arribar al Granada CF, on va brillar prou perquè el Getafe desemborsés cinc milions d'euros pels seus serveis a l'estiu de 2022.

L'estil de joc de Milla s'adapta perfectament a la filosofia de l'Atlètic. És un migcampista combatiu, amb bona visió de joc, capaç de recuperar i distribuir amb eficàcia. El seu punt més feble han estat les lesions, però quan està sa, és un futbolista fiable i consistent en tasques defensives i de creació.