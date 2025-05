Hansi Flick envia a la banqueta dos jugadors del Barça en el Clàssic

El pròxim diumenge 11 de maig de 2025, el FC Barcelona i el Real Madrid disputaran un duel que promet emocions fortes a l'Estadi Olímpic. Amb només quatre jornades restants per finalitzar la temporada, ambdós equips arriben amb objectius clars: mentre els blaugranes busquen sentenciar el campionat domèstic, els blancs intentaran mantenir-se vius en la lluita pel títol. La tensió i expectativa creixen cada vegada més en un partit marcat per les decisions tàctiques sorprenents de l'entrenador culé, Hansi Flick.

El Barça afronta aquest Clàssic després d'un cop anímic molt dur en quedar eliminat en semifinals de Champions League davant l'Inter de Milà en un dramàtic matx resolt a la pròrroga i amb una gran càrrega emocional, a més de física. Aquesta decepció europea podria afectar el rendiment de l'equip català, que necessita recuperar ràpidament el seu nivell si vol coronar-se campió de lliga.

D'altra banda, el Real Madrid es juga les seves últimes opcions d'assolir el títol de lliga. Situats a quatre punts del Barça, els dirigits per Carlo Ancelotti estan obligats a guanyar aquest partit, ja que qualsevol altre resultat pràcticament significaria dir adeu a LaLiga. A més, el conjunt blanc acumula tres derrotes consecutives davant l'equip blaugrana aquesta temporada: a la final de la Supercopa, la Copa del Rei i el partit d'anada del campionat de lliga.

Les decisions clau de Flick

Una de les sorpreses que ha causat més enrenou és la decisió de l'entrenador alemany, Hansi Flick, de mantenir a la banqueta des de l'inici dos jugadors clau del Barça: Alejandro Balde i Robert Lewandowski. Ambdós futbolistes arriben amb l'alta mèdica després de recuperar-se de les seves respectives lesions, però no estaran a l'onze titular, segons prediu el AS. En el seu lloc, Gerard Martín serà qui ocuparà el lateral esquerre, i Ferran Torres farà les funcions de davanter centre titular.

Alejandro Balde, qui va patir una lesió als isquiotibials el passat mes d'abril, va intentar sense èxit recuperar-se per la Champions i, encara que ara ja compta amb l'alta mèdica, Flick prefereix mantenir-lo com a revulsiu. Lewandowski, per la seva banda, va reaparèixer sorprenentment aviat a l'eliminatòria europea, jugant fins i tot la pròrroga completa davant l'Inter, però el tècnic alemany opta per dosificar-lo donada la importància del calendari restant.

La resta de l'equip blaugrana no tindrà grans sorpreses. Wojciech Szczesny serà el guardià sota pals, amb una defensa formada per Eric García, Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, acompanyats del mencionat Gerard Martín a l'esquerra. El centre del camp serà dirigit per Frenkie de Jong, escortat per Pedri i Dani Olmo, mentre que en atac, Ferran Torres estarà flanquejat per dos extrems veloços: Lamine Yamal i Raphinha. És a dir, exactament igual que dimarts al Giuseppe Meazza.

Actualment, el Barça lidera LaLiga amb 78 punts, quatre per sobre del Real Madrid, que suma 74 unitats. Aquest partit és decisiu per ambdós equips, ja que una victòria blaugrana deixaria el campionat pràcticament sentenciat, mentre que un triomf madridista reobriria la lluita pel títol i afegiria emoció a les últimes jornades.

La victòria permetria al Barça arribar al derbi del pròxim dijous davant l'Espanyol amb la possibilitat de proclamar-se campió matemàticament. En canvi, una derrota davant el Real Madrid augmentaria considerablement la pressió en un equip ja tocat per la recent eliminació europea.