El diari Marca 'carrega' contra Lamine Yamal per un gest 'innocent'

per Iker Silvosa

Ahir va ser un dia especial per a un dels jugadors amb més projecció del futbol europeu. Després de completar l'entrenament, la gran notícia del dia en clau blaugrana va ser la renovació fins al 2031 de Lamine Yamal, qui a més estrenarà el dorsal 10 al primer equip. I, per descomptat, ser un futbolista tan cobejat implica estar sempre en el punt de mira. Cada petit detall s'analitza amb lupa i pot desembocar en una polèmica mediàtica. Ja va passar amb el seu aniversari fa només uns dies; i ara ha tornat a succeir, en aquesta ocasió, després d'un gest a l'entrenament.

En un vídeo publicat pel Barça, Lamine apareix al terreny de joc de la Ciutat Esportiva i, de manera espontània, es toca el canell dret, protegit amb un embenatge, i acompanya el gest amb un somriure i l'expressió “una altra vegada”. Un simple detall que, en un altre context, no hauria transcendit més enllà de l'anècdota. Però la història recent pesa, i els focus mediàtics no van trigar a posar el gest en primer pla.

El rerefons de la polèmica: embenatges i teories sobre els jugadors del Barça

L'escena ha encès les xarxes socials, però també la premsa esportiva de Madrid. El diari Marca ha publicat una peça en què interpreta l'actitud de Lamine com un “gest” dirigit a aquells que la temporada passada van posar en dubte l'ús habitual d'embenatges entre diversos futbolistes del Barça. Cal recordar que fa uns mesos, part de l'afició del Real Madrid va arribar a especular amb teories sobre possibles pràctiques irregulars i el suposat intent d'ocultar marques de punxades mitjançant embenatges.

| FCB

Per al rotatiu madrileny, el gest de Lamine Yamal és una mena de resposta a aquesta rumorologia. El mateix Marca recorda que no és la primera vegada que l'extrem recorre a aquesta posada en escena, ja que durant la temporada passada ja va compartir una imatge a Instagram en què lluïa la mà embenada. Des de la capital interpreten aquest nou episodi com una continuació d'aquell intercanvi d'insinuacions i respostes en clau mediàtica.

Si s'analitzen els antecedents, la veritat és que els embenatges al canell són una imatge habitual en el futbol professional. Molts jugadors utilitzen aquest tipus de protecció per lesions prèvies, prevenció de recaigudes o fins i tot per simple estètica.

Un focus mediàtic que no s'apaga i una rivalitat que va molt més enllà de la gespa

Amb la nova temporada a punt de començar i la figura de Lamine Yamal en plena consolidació, cada detall al voltant del futbolista s'observa amb lupa. El context de rivalitat Barça-Real Madrid afegeix encara més pressió, ja que qualsevol gest, per petit que sigui, pot convertir-se en el centre de la conversa futbolística. La viralitat del vídeo i la interpretació de Marca, i de molts altres actors madridistes, reforcen la idea que el futbol espanyol viu pendent no només de la pilota, sinó també de tot el que passa al voltant de les seves estrelles.

Mentrestant, Lamine Yamal segueix centrat en la seva preparació de cara a una campanya il·lusionant, amb el repte de consolidar-se com a referent de l'equip i continuar donant de què parlar, tant dins com fora del camp. La polèmica dels embenatges, lluny de dissipar-se, demostra que en el futbol d'elit qualsevol gest pot tenir un significat molt més gran del que sembla a simple vista.