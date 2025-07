Betis i Sevilla volen el mateix jugador, també interessa al Niça

Al mercat de fitxatges d'aquest estiu, l'expectació torna a estar pels núvols a Andalusia. Dos projectes que necessiten fer un salt competitiu s'observen de prop, no només per la rivalitat local, sinó perquè tots dos aspiren a reforçar-se amb un perfil similar: jugadors joves, versàtils i amb experiència a grans lligues. No és casualitat que els noms que es creuen a les agendes de Betis i Sevilla es repeteixin en més d'una ocasió. Aquest any, a més, entra en joc el Niça, un club francès decidit a aprofitar la seva classificació per a la prèvia de la Champions League per atraure talent de primer nivell.

En aquest context, la pugna per un futbolista amb formació al PSG i experiència a la Bundesliga està en plena efervescència. El jugador, actual militant de l'Eintracht de Frankfurt, ha despertat interès als despatxos d'Heliòpolis i Nervión, així com a la Costa Blava francesa.

Junior Dina Ebimbe: de promesa del PSG a objectiu prioritari al sud d'Espanya

La trajectòria de Junior Dina Ebimbe és un exemple de la nova generació de futbolistes francesos que cerquen el seu lloc a les grans lligues europees. Format a les categories inferiors del Paris Saint-Germain, va debutar com a professional a la Ligue 1 abans de ser cedit al Dijon, on va començar a cridar l'atenció per la seva potència física i arribada des de la segona línia. El seu rendiment li va valer un fitxatge per l'Eintracht Frankfurt, club on ha disputat tres temporades completes, alternant titularitats i suplències a la Bundesliga.

| Foot Mercato

La situació actual de Dina Ebimbe a Frankfurt és delicada. Després d'un bon inici de la temporada 2024-25, el migcampista gairebé no ha tingut minuts el 2025, cosa que ha disparat els rumors sobre el seu futur. Amb dos anys de contracte al davant, el club alemany necessita fer caixa després de tancar la compra del japonès Ritsu Doan per 20 milions d'euros. Aquest context financer obliga a escoltar ofertes per diversos jugadors, i el francès és un dels principals candidats a sortir, sobretot per l'escàs marge de confiança mostrat pel tècnic Oliver Glasner en els darrers mesos.

L'interès de Betis i Sevilla

La direcció esportiva del Sevilla FC, liderada per Antonio Cordón, ha accelerat gestions des de l'arribada de Matías Almeyda a la banqueta. El club busca recuperar la competitivitat perduda la passada temporada, apostant per cares noves i perfils físics a la medul·lar. Almeyda exigeix intensitat, pressió alta i transicions ràpides, qualitats que encaixen a la perfecció amb el perfil de Dina Ebimbe, capaç d'adaptar-se tant d'interior com de banda.

Per la seva banda, el Real Betis afronta una reestructuració obligada a la zona d'atac. La sortida d'Antony i la venda de Jesús Rodríguez deixen un buit a les bandes. Tot i que l'arribada de Rodrigo Riquelme ha generat il·lusió, la direcció esportiva bètica considera clau incorporar un altre futbolista desequilibrant. Dina Ebimbe, per joventut i polivalència, representa aquest reforç que pot marcar diferències en un calendari cada cop més exigent. El Betis, a més, compta amb l'atractiu de competir a Europa, cosa que pot ser decisiva per convèncer el futbolista.

Han estat el mitjà camerunès Actu Cameroun i també La Colina de Nervión els que s'han fet ressò de l'interès dels dos clubs del sud d'Espanya.

Niça entra a la pugna: un club francès que busca fer un salt de qualitat

L'OGC Niça no vol quedar-se enrere. Classificat per a la prèvia de la Champions League, el club gal busca reforçar la seva plantilla amb talent nacional i internacional. Segons fonts properes a l'equip de la Costa Blava, l'interès per Dina Ebimbe és real i respon a la política del club d'apostar per jugadors amb projecció i passat a la Ligue 1. L'operació, però, no serà senzilla: tant Sevilla com Betis estan en disposició de millorar l'oferta salarial, a més d'oferir un projecte esportiu atractiu.

L'última temporada del Niça, acabant en quarta posició de la Ligue 1, ha multiplicat les opcions del club per competir per jugadors cotitzats. L'entorn del futbolista, mentrestant, valora tornar a França, tot i que tampoc descarta un repte a la Lliga espanyola, on l'aparador és majúscul i el creixement personal pot ser més immediat.