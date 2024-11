Aràbia Saudita deixa KO al Reial Madrid: Eduardo Inda confirma el preu de Laporte

El Reial Madrid passa una autèntica crisi defensiva. Les recents lesions de Militao i Carvajal han deixat l'equip blanc gairebé sense opcions fiables a la defensa. Mentre que Militao estarà fora tota la temporada restant després de trencar-se el lligament creuat, Carvajal no tornarà almenys fins al 2024, deixant Ancelotti en una situació límit.

A això se suma l'absència de David Alaba, que tampoc no té data per tornar després de la seva última recaiguda. Amb aquesta realitat, Carlo Ancelotti té un únic central titular: Antonio Rüdiger. Jesús Vallejo gairebé no compta per al tècnic, mentre que els jugadors del planter com Raúl Asencio han hagut de ser improvisats en situacions d'emergència.

La manca d'alternatives ha transformat la recerca d'un reforç defensiu en una prioritat absoluta per al mercat d'hivern. L'opció preferida de la directiva és Aymeric Laporte, que actualment milita a l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita. Tot i això, el seu fitxatge es complica per les altes exigències econòmiques del club àrab, que no està disposat a rebaixar el seu preu inicial.

Laporte, la solució que Aràbia dificulta

El central espanyol, que va deixar el Manchester City per l'Al-Nassr l'any passat, ha mostrat interès per tornar a Europa. Laporte, en declaracions recents, va confirmar el desig de jugar en un club de primer nivell com el Reial Madrid.

Tot i això, els 30 milions d'euros que exigeix l'Al-Nassr pel seu traspàs representen un obstacle gairebé insalvable. Segons Eduardo Inda, la directiva blanca no està disposada a pagar aquesta quantitat, especialment després de les inversions fetes en altres sectors de l'equip.

Per si no n'hi hagués prou, el salari de Laporte també és un factor a considerar. Actualment, el central percep 20 milions d'euros nets a l'any a l'Aràbia Saudita. Tot i això, hauria mostrat disposició per reduir aquesta xifra; a uns 5 o 6 milions anuals si es concreta la seva arribada al Reial Madrid, segons Inda a 'El Chiringuito de Jugones'.

El dilema d'Aràbia Saudita

L'Al-Nassr no sembla disposat a cedir fàcilment. El club saudita, recolzat pel fons sobirà PIF, ha adoptat una postura ferma: "O Laporte porta 30 milions o es queda aquí".

Amb un historial de fitxatges multimilionaris, com el de Cristiano Ronaldo, l'entitat no sent la necessitat de vendre per sota de la valoració. A més, aquesta situació reflecteix l'estratègia d'Aràbia Saudita de fer servir l'esport com una eina per guanyar rellevància global.

| El Chiringuito, X

Eduardo Inda assegura que l'operació està destinada al fracàs si no es rebaixen les pretensions econòmiques. Tot i això, el Reial Madrid insisteix a no donar per perduda aquesta opció, confiant a arribar a un acord abans del tancament del mercat hivernal.

Una defensa que no aguanta més

La urgència del Reial Madrid no pot ser més gran. Després d'anys en què la defensa va ser un pilar de l'èxit, el club es troba al seu moment més crític en aquesta àrea. Amb un calendari exigent i sense marge d'error en competicions clau, les esperances dels blancs passen per aconseguir el fitxatge d'un central de garanties com Laporte.

Ara com ara, Aràbia Saudita manté l'última paraula, deixant els madridistes en una espera que podria definir el futur de la seva temporada.