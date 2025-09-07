El sorprenent destí que podria tenir Oriol Romeu després de deixar el Barça

El moviment es va forjar amb discreció i va obrir un escenari nou per al migcentre. El Barça va oficialitzar la rescissió del contracte d'Oriol Romeu el 5 de setembre, deixant el jugador lliure per decidir el seu pròxim pas. El club va agrair la seva professionalitat i va tancar així una etapa que va començar amb el seu retorn el 2023.
Romeu, nascut a Ulldecona, acaba de fer 33 anys i figura sense equip des del 31 d'agost, amb una valoració d'1,20 milions. El seu perfil continua definit com a pivot d'equilibri, lectura tàctica i fiabilitat posicional, amb experiència en cinc grans lligues. Aquest estatus d'agent lliure li permet negociar amb flexibilitat i sense restriccions econòmiques pel seu nou destí.
En la seva segona etapa blaugrana va sumar 37 partits oficials, 17 com a titular. Tot això abans de sortir cedit al Girona la temporada passada, on va acumular 31 aparicions i va tornar a exercir com a migcentre d'àncora. La combinació de minuts i recorregut el manté com una peça capaç d'ordenar en bloc mitjà i protegir el carril central sense pilota.
Perfil i encaix tàctic del pivot: què compraria el seu pròxim club
Parlem d'un migcentre que prioritza la col·locació i el control de ritmes per sobre de la conducció. Amb pilota ofereix suports curts, passada segura a la primera i canvis d'orientació quan la pressió li permet aixecar el cap.
Sense pilota protegeix la frontal, corregeix cap als laterals i sosté duels aeris en segones jugades. La seva presència permet alliberar interiors més creatius i tancar l'esquena de laterals profunds.
Durant l'estiu se'l va situar de nou a la Lliga, amb opcions que passaven per un retorn a Montilivi o per una oportunitat a Mestalla si quedava lliure. Aquelles possibilitats encaixaven per rol i per cost salarial, tot i que les prioritats d'ambdós clubs van anar mutant amb el mercat. L'equació va canviar després de confirmar-se la seva desvinculació i el tancament europeu, obrint portes alternatives a curt termini.
Giro de guió: la via que avui guanya força i qui la lidera
L'opció més potent damunt la taula arriba des de fora d'Europa i ja és en fase activa. L'Al-Shabab, dirigit per Imanol Alguacil des del juliol. El club ha traslladat una proposta que el futbolista estudia amb deteniment, segons van avançar mitjans que citen fonts del club i de l'entorn. L'interès és coherent amb la recerca d'un pivot que estabilitzi el centre del camp del projecte del tècnic guipuscoà.
El club saudita competeix a la Saudi Pro League i té jugadors contrastats com Yannick Carrasco, ex de l'Atlètic. Un perfil com Romeu permetria subjectar les transicions i donar sortida neta a la primera passada cap als extrems.
Dates decisives: finestra saudita i marge de decisió aquesta setmana
El punt clau ara mateix és el calendari, perquè l'Aràbia Saudita manté el seu mercat obert uns dies més. Les dates de tancament situen l'11 de setembre com a límit operatiu per registrar incorporacions, cosa que obliga a accelerar negociacions sense perdre precisió contractual. A Europa ja no hi ha marge, però allà encara poden rematar operacions puntuals estratègiques.
Si aposta per la ruta emergent, sumarà un desafiament internacional amb lideratge immediat i minuts garantits. La finestra definirà la resposta final en qüestió de dies.