El pla B del Barça si falla Julián Álvarez: veterà, assegura gols i Flick ho sap

El calendari exprimeix el Barça i obliga a gestionar millor els minuts del ‘9’. Hansi Flick ha assumit una rotació més quirúrgica per mantenir l'espurna competitiva.
Robert Lewandowski afronta un curs de jerarquia i dosificació camí del final de contracte. El club català necessita assegurar un gol fiable mentre madura l'hereu ideal per a l'eix de l'atac.
La prioritat esportiva mira Julián Álvarez com a objectiu preferent per al proper estiu. L'argentí ha elevat el seu estatus a LaLiga i el seu cost reflecteix aquesta realitat. Negociar amb un rival directe afegeix fricció i condiciona els temps de qualsevol operació. Si el pla principal s'encalla, la direcció esportiva contempla un moviment alternatiu d'impacte immediat.
Flick vol un davanter que fixi centrals, descarregui d'esquena i defineixi partits tancats. L'entrenador treballa des d'un 4-2-3-1 flexible que demana referències clares a l'àrea. Lamine Yamal, Raphinha i Marcus Rashford generen avantatge, però falta un rematador dominant. El perfil buscat redueix el marge d'error en nits grans de Champions.
Pla B amb pedigrí i contracte vigent fins al 2027
El veterà que encaixa aquesta descripció és Harry Kane, referència total amb xifres i autoritat. Aporta rematada clínica, joc associatiu d'alt nivell i lideratge al vestidor. Amb 32 anys i contracte fins al 2027, la seva disponibilitat dependrà del context del mercat. L'anglès continua garantint gols i lectura tàctica que Flick valora en el seu pla ofensiu.
Luuk de Jong, la lliçó 2021–22: eficàcia sense focus i punts d'or
El precedent convida a l'optimisme prudent amb perfils veterans ben escollits. Luuk de Jong va aterrar entre dubtes i va acabar signant gols que van valer victòries. En Lliga va aportar sis gols i set en total, incloent-hi dianes de cap decisives. El seu triomf a Mallorca va simbolitzar com un especialista pot sostenir l'equip en ratxes complexes.
Aquell cas demostra que el Barça pot maximitzar recursos amb rols molt definits. Kane ofereix una versió superior del mateix arquetip per talent i volum. Domina el joc aeri, temporitza entre línies i activa segones jugades a l'àrea rival. Aquesta triple amenaça creix amb extrems capaços de centrar o atacar per dins.
Encaix amb Flick: suports, rematada i pilota aturada com a avantatge competitiu
El 4-2-3-1 de Flick potencia el ‘9’ que baixa a rebre i prolonga a la primera tocada. Kane sincronitza amb el mitjapunta i allibera diagonals de Lamine i Rashford.
En bloc mitjà, facilita que Pedri i De Jong trobin la passada vertical intermèdia. A pilota aturada, afegeix gol i arrossegament, útil en partits travats i minuts finals.
Calendari i condicions: present vigilant i finestra realista el 2026
L'operació exigiria enginyeria econòmica i una finestra alineada amb totes les parts. El Bayern protegeix un actiu nuclear i prioritza competir al màxim a Alemanya i Europa. Anglaterra pot temptar el davanter per raons personals i esportives encara vigents. Per al Barça, el camí és simple: competir avui i assegurar el ‘9’ de demà.